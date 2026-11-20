ДТЭК категорически отрицает, что после 24 февраля 2022 года компания закупала уголь в России или осуществляла платежи российским контрагентам.

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Об этом ДТЭК заявил в ответ на материал "Следствие.Инфо" о сотрудничестве с Deutsche Bank.

Новых закупок угля в России после 24 февраля 2022 года не было. После этой даты поступили лишь незначительные остаточные объемы, которые отгрузили еще до вторжения.

ДТЭК судится с Россией с 2017 года. Компания первой в Украине подала в арбитраж в Гааге иск из-за захваченных в Крыму активов и в 2023 году отсудила 267 млн долларов. Ринат Ахметов также подал иск против России в ЕСПЧ.

Сотрудничество с Deutsche Bank приостановилось после реструктуризации долга ДТЭК Энерго в 2017 году. Ее причиной стала потеря активов на оккупированном Донбассе. Банк переоценил кредитный риск, как и другие банки. ДТЭК категорически отрицает, что это связано с капиталом акционера, санкциями или нарушениями закона. Deutsche Bank и сегодня кредитует компании Группы SCM.