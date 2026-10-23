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В Дії временно отключат более 40 услуг: что не будет работать и когда

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
195
Иллюстрационное фото: девушка держит телефон с приложением Дія
Дія будет работать в ограниченном режиме. Иллюстрация. Источник: Дія

В приложении и на портале государственных услуг Дія временно будут недоступны более 40 услуг из-за плановых технических работ – с 22:00 23 октября до утра 26 октября. Ограничения касаются бронирования от мобилизации, социальных сервисов и услуг для бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Дії 23 октября. Приостановка указанных сервисов связана с работами в ГП "Национальные информационные системы" и Государственной налоговой службе.

Там обновляют реестр налогоплательщиков ГНС и реестры Министерства юстиции, в частности реестры бизнеса, недвижимости и актов гражданского состояния. По той же причине часть услуг будет недоступна и в ЦНАПах.

Сообщение Дії о приостановке услуг

Сообщение Дії о приостановке услуг. Источник: t.me/diia_gov (скриншот)

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Что именно не будет работать на портале Дія

Бизнес-услуги и ЕГР

  • Услуги для предпринимателей: открытие и закрытие "ФОП", регистрация ООО, услуги, связанные с грантами, услуга е-Предприниматель.
  • Налоговые услуги – подача деклараций и уплата налогов.
  • Выписка из ЕГР.

Строительство и недвижимость

  • Регистрация прав на недвижимое имущество.
  • Разрешения на строительство, уведомления и декларации.
  • Заявление о выдаче строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений.

Жилищные программы и єВідновлення

  • Поврежденное имущество.
  • Заявление о намерении получить жилищный кредит для ВПЛ.
  • Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество.
  • Добавление / удаление участников єВідновлення.
  • Помощь многоквартирным домам.

Социальные сервисы и справки

  • Заявление на субсидию.
  • Пакунок школяра.
  • Помощь по безработице.
  • Выписка об отсутствии судимости, которую предоставляет ЦНАП.

Starlink

  • Уведомление об использовании терминалов Starlink.
  • Удаление терминалов Starlink.
  • Информация о зарегистрированных Starlink.

Услуги, связанные с воинским учетом и бронированием

  • Актуализация данных военнообязанного и бронирование.
  • Получение сведений персонального учета из Реестра военнообязанных.
  • Фиксация сведений персонального учета.
  • Аннулирование бронирования.
  • Бронирование должностным лицом.

Заявления в Международный реестр убытков

Какие услуги будут недоступны в приложении Дія

  • Заключение брака (кроме услуги помолвки).
  • Расторжение брака.
  • Актовая запись о рождении.
  • Актовая запись о смене имени.
  • Актовая запись о браке.
  • Актовая запись о расторжении брака.
  • Свидетельство о рождении.
  • Увольнение с работы на ВОТ.
  • Заявление на жилищный ваучер.
  • Заявление на выплату.
  • Исполнительные производства.
  • Исполнительный документ суда.
  • Перерегистрация авто.
  • Сообщить о поврежденном имуществе.
  • Базовая социальная помощь.
  • Выписка о месте проживания ребенка.
  • Помощь в первый год ребенка.
  • Налоговый номер ребенка.
  • е-Карта налогоплательщика.
  • е-Карта налогоплательщика ребенка.
  • Налоговые услуги.
  • Пакунок школьника.

Как сообщал OBOZ.UA, все больше украинцев оформляют договор купли-продажи автомобиля в Дії. Однако не все знают, что договор купли-продажи хранится в Дії всего один месяц.

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