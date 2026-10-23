В Дії временно отключат более 40 услуг: что не будет работать и когда

В приложении и на портале государственных услуг Дія временно будут недоступны более 40 услуг из-за плановых технических работ – с 22:00 23 октября до утра 26 октября. Ограничения касаются бронирования от мобилизации, социальных сервисов и услуг для бизнеса.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дії 23 октября. Приостановка указанных сервисов связана с работами в ГП "Национальные информационные системы" и Государственной налоговой службе.

Там обновляют реестр налогоплательщиков ГНС и реестры Министерства юстиции, в частности реестры бизнеса, недвижимости и актов гражданского состояния. По той же причине часть услуг будет недоступна и в ЦНАПах.

Что именно не будет работать на портале Дія

Бизнес-услуги и ЕГР

Услуги для предпринимателей: открытие и закрытие "ФОП", регистрация ООО, услуги, связанные с грантами, услуга е-Предприниматель.

Налоговые услуги – подача деклараций и уплата налогов.

Выписка из ЕГР.

Строительство и недвижимость

Регистрация прав на недвижимое имущество.

Разрешения на строительство, уведомления и декларации.

Заявление о выдаче строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений.

Жилищные программы и єВідновлення

РЕКЛАМА

Поврежденное имущество.

Заявление о намерении получить жилищный кредит для ВПЛ.

Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество.

Добавление / удаление участников єВідновлення.

Помощь многоквартирным домам.

Социальные сервисы и справки

Заявление на субсидию.

Пакунок школяра.

Помощь по безработице.

Выписка об отсутствии судимости, которую предоставляет ЦНАП.

Starlink

Уведомление об использовании терминалов Starlink.

Удаление терминалов Starlink.

Информация о зарегистрированных Starlink.

Услуги, связанные с воинским учетом и бронированием

Главные истории дня

Актуализация данных военнообязанного и бронирование.

Получение сведений персонального учета из Реестра военнообязанных.

Фиксация сведений персонального учета.

Аннулирование бронирования.

Бронирование должностным лицом.

Заявления в Международный реестр убытков

Какие услуги будут недоступны в приложении Дія

Заключение брака (кроме услуги помолвки).

Расторжение брака.

Актовая запись о рождении.

Актовая запись о смене имени.

Актовая запись о браке.

Актовая запись о расторжении брака.

Свидетельство о рождении.

Увольнение с работы на ВОТ.

Заявление на жилищный ваучер.

Заявление на выплату.

Исполнительные производства.

Исполнительный документ суда.

Перерегистрация авто.

Сообщить о поврежденном имуществе.

Базовая социальная помощь.

Выписка о месте проживания ребенка.

Помощь в первый год ребенка.

Налоговый номер ребенка.

е-Карта налогоплательщика.

е-Карта налогоплательщика ребенка.

Налоговые услуги.

Пакунок школьника.

Как сообщал OBOZ.UA, все больше украинцев оформляют договор купли-продажи автомобиля в Дії. Однако не все знают, что договор купли-продажи хранится в Дії всего один месяц.