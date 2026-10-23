В Дії временно отключат более 40 услуг: что не будет работать и когда
В приложении и на портале государственных услуг Дія временно будут недоступны более 40 услуг из-за плановых технических работ – с 22:00 23 октября до утра 26 октября. Ограничения касаются бронирования от мобилизации, социальных сервисов и услуг для бизнеса.
Об этом сообщили в пресс-службе Дії 23 октября. Приостановка указанных сервисов связана с работами в ГП "Национальные информационные системы" и Государственной налоговой службе.
Там обновляют реестр налогоплательщиков ГНС и реестры Министерства юстиции, в частности реестры бизнеса, недвижимости и актов гражданского состояния. По той же причине часть услуг будет недоступна и в ЦНАПах.
Что именно не будет работать на портале Дія
Бизнес-услуги и ЕГР
- Услуги для предпринимателей: открытие и закрытие "ФОП", регистрация ООО, услуги, связанные с грантами, услуга е-Предприниматель.
- Налоговые услуги – подача деклараций и уплата налогов.
- Выписка из ЕГР.
Строительство и недвижимость
- Регистрация прав на недвижимое имущество.
- Разрешения на строительство, уведомления и декларации.
- Заявление о выдаче строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений.
Жилищные программы и єВідновлення
- Поврежденное имущество.
- Заявление о намерении получить жилищный кредит для ВПЛ.
- Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество.
- Добавление / удаление участников єВідновлення.
- Помощь многоквартирным домам.
Социальные сервисы и справки
- Заявление на субсидию.
- Пакунок школяра.
- Помощь по безработице.
- Выписка об отсутствии судимости, которую предоставляет ЦНАП.
Starlink
- Уведомление об использовании терминалов Starlink.
- Удаление терминалов Starlink.
- Информация о зарегистрированных Starlink.
Услуги, связанные с воинским учетом и бронированием
- Актуализация данных военнообязанного и бронирование.
- Получение сведений персонального учета из Реестра военнообязанных.
- Фиксация сведений персонального учета.
- Аннулирование бронирования.
- Бронирование должностным лицом.
Заявления в Международный реестр убытков
Какие услуги будут недоступны в приложении Дія
- Заключение брака (кроме услуги помолвки).
- Расторжение брака.
- Актовая запись о рождении.
- Актовая запись о смене имени.
- Актовая запись о браке.
- Актовая запись о расторжении брака.
- Свидетельство о рождении.
- Увольнение с работы на ВОТ.
- Заявление на жилищный ваучер.
- Заявление на выплату.
- Исполнительные производства.
- Исполнительный документ суда.
- Перерегистрация авто.
- Сообщить о поврежденном имуществе.
- Базовая социальная помощь.
- Выписка о месте проживания ребенка.
- Помощь в первый год ребенка.
- Налоговый номер ребенка.
- е-Карта налогоплательщика.
- е-Карта налогоплательщика ребенка.
- Налоговые услуги.
- Пакунок школьника.
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