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Цены в соседних странах растут: прайс-кэпы требуют пересмотра ради импорта электроэнергии – эксперт

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Иллюстрация. Прайс-кэп
Прайс-кэпы – это максимальная цена на электроэнергию на оптовом рынке, установленная Регулятором. Источник: tepla.com.ua

Этой зимой Украине стоит ожидать дорогого импорта электроэнергии из Европы, поэтому предельные цены (прайс-кэпы) на украинском рынке могут потребовать пересмотра, чтобы импорт оставался доступным.

Об этом заявила Дарья Орлова, эксперт "ExPro Electricity".

Сейчас, по словам Орловой, рынок в эти ограничения не упирается, однако зимой ситуация может измениться из-за высоких цен в соседних странах.

"Там дорогая электроэнергия. В Словакии электроэнергия дорогая, в Венгрии она дорогая, ну, Польша – оттуда импортировали не так много. Поэтому нужно ожидать, что этой зимой импорт электроэнергии будет очень дорогим", – отметила Орлова.

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Она также обратила внимание на проблемы с атомной генерацией в Румынии, из-за которых у страны сейчас меньше дешевой электроэнергии для экспорта. В таких условиях стоимость импорта для Украины может вырасти, а действующий ценовой "потолок" – потребовать корректировки.

"Возможно, прайс-кэпы будут пересмотрены, чтобы этот импорт поступал", – сказала Орлова.

Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что пересмотр прайс-кэпов является не причиной роста цен, а реакцией на изменение рыночной ситуации. По его словам, если украинские предельные цены отстают от европейских, возможности коммерческого импорта сокращаются.

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