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"Это подорвет одну из основ украинской экономики": в "Метинвесте" объяснили, как квоты ЕС могут повлиять на украинскую металлургию

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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"Это подорвет одну из основ украинской экономики": в "Метинвесте" объяснили, как квоты ЕС могут повлиять на украинскую металлургию
Наибольший удар придется на металлургическую отрасль

Украинская металлургия после новой волны российских атак оказалась в критическом состоянии, а ее будущее зависит не только от физического восстановления заводов, но и от условий доступа к рынку ЕС. Одним из ключевых рисков в "Метинвесте" называют сокращение европейских квот на украинскую сталь более чем на 50%.

Об этом генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал в интервью Financial Times.

Последние российские атаки привели к остановке металлургических гигантов "Метинвеста" – "Запорожсталь" и "Каметсталь": сейчас, по словам Рыженкова, разбирают завалы и оценивают состояние активов, чтобы определить возможность безопасного возобновления производства.

Но кризис отрасли начался значительно раньше, говорит он. До полномасштабной войны металлургия обеспечивала почти 10% ВВП Украины и около трети экспорта. Эти показатели снизились после потери предприятий на Донбассе и металлургических активов в Мариуполе в 2022 году. Однако отрасль по-прежнему обеспечивала более 7% ВВП и более 20% украинского экспорта.

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Сейчас ситуация совсем иная, говорит Рыженков: технически металлургические предприятия можно восстановить, но главный вопрос – будет ли у восстановленной украинской металлургии возможность сбыта своей продукции. "Чтобы украинская металлургия могла восстановиться после войны, нам нужно понимать, являемся ли мы частью более широкого европейского рынка", – заявил он.

По его словам, последние решения ЕС заставляют бизнес сомневаться в целесообразности новых инвестиций в металлургию. Одним из таких решений стали новые квоты на поставки стали: как отметил Рыженков, несмотря на соглашение об ассоциации и предыдущие договоренности о доступе к европейскому рынку, квоты для украинской стали были сокращены более чем на 50%. Хотя Украина в последние годы и так экспортировала в ЕС значительно меньше стали, чем до войны.

Новые правила ЕС, вступившие в силу 1 июля, почти вдвое сократили беспошлинные квоты на импорт стали, а поставки сверх установленных объемов облагаются 50%-ной пошлиной. По оценке GMK Center, квота для Украины на уровне около 1 млн тонн означает примерно 60-процентное сокращение экспорта по сравнению с 2025 годом.

"Если вы хотите поддержать страну, лучше дать возможность ее промышленности работать и платить налоги. Эти средства будут укреплять обороноспособность и экономику страны. Это эффективнее, чем гранты или льготные кредиты", – убежден Рыженков.

По его словам, отсутствие понятных перспектив доступа к рынку ЕС напрямую влияет на решения о восстановлении и инвестициях в украинские предприятия. "Если вы не дадите нам надежды, тогда нет смысла в существовании промышленности и ее восстановлении. Это уничтожит одну из важных опор украинской экономики", – сказал генеральный директор "Метинвеста", обращаясь к европейским политикам.

Он также подчеркнул, что украинские металлурги работают в принципиально худших условиях, чем большинство конкурентов на рынке ЕС: из-за постоянных обстрелов, перебоев с логистикой и электроснабжением, высоких энергетических затрат и дефицита персонала. Более 8,5 тыс. сотрудников "Метинвеста" мобилизованы в Силы обороны. Поэтому, по мнению Рыженкова, применять к украинской металлургии те же условия, что и к производителям из стран, не находящихся в состоянии войны, некорректно.

Он также отметил, что кризис отрасли имеет прямые последствия и для промышленных городов. В Запорожье "Запорожсталь" является одним из крупнейших работодателей, в Каменском аналогичную роль играет "Каметсталь", а в Кривом Роге занятость в значительной степени обеспечивают "АрселорМиттал Кривой Рог" и горно-обогатительные комбинаты "Метинвеста". "Если остановить металлургические предприятия, экономика этих городов в значительной степени тоже остановится", – подчеркнул Рыженков.

В "Метинвесте" считают, что восстановление отрасли должно происходить в рамках интеграции Украины в общий европейский рынок. Компания продолжает рассматривать Европу, Средиземноморский и Черноморский регионы как ключевые рынки и планирует возобновить вертикальную интеграцию европейских активов с украинскими предприятиями после стабилизации ситуации.

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