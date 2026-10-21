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Блог

Константин Андриюк
Константин Андриюк

Киевский активист

Экономика / Мнения
Time to read2 мин
882
Блог |

Это просто трэш: "Ростелеком" получил более $700 млн от банка совладельца "Киевстара"

Это просто трэш: "Ростелеком" получил более $700 млн от банка совладельца "Киевстара"
Владелец "Київстар" кредитует "Ростелеком". Источник: Getty Images

Более $700 миллионов "Ростелекому". От банка совладельца "Киевстара". Продолжаем расследовать российских бенефициаров "Киевстара". И чем дальше, тем больше офигевания.

Далее текст на языке оригинала:

14 вересня російський Альфа-Банк повідомив (https://alfabank.ru/.../alfa-bank-narastil.../) , що надав "Ростелекому" кредит на 60 мільярдів рублів на два роки. Це приблизно 712 мільйонів доларів за офіційним курсом на день повідомлення. Понад сімсот мільйонів. Найбільший кредит цьому клієнту за всю історію співпраці – банк сам цим хвалиться.

До чого тут "Київстар"? А до власника банку.

Російський Альфа-Банк – банк Фрідмана та Авена. Який вони аби вийти з під санкцій переписали на свого молодшого партнера Косогова. Але фішка в тому, що Косогов також разом з Фрідманом та Авеном є бенефіціаром Київстара.

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Це просто треш. Вдумайтеся: власник Київстару кредитує Ростелеком – головного оператора російського державного зв’язку.

"Ростелеком" – ключовий галузевий інструмент Кремля. Він забезпечує зв’язок, зберігання даних і роботу важливих державних цифрових систем російської федерації. Він також обслуговує інформаційні системи, якими користуються Міноборони РФ, ФСБ та інші російські відомства.

Для Кремля це одна з опор державного управління та роботи силового апарату, і фінансування "Ростелекому" допомагає підтримувати інфраструктуру російської державної машини.

А ще є російські військові заводи. ГУР прямо називає підприємства, які кредитує Альфа-Банк: "Прибор" – виробника боєприпасів, "Іскру" – виробника двигунів для ракетних комплексів, "Уралтрансмаш", який модернізує самохідні гаубиці, "Протон-ПМ" та Уральський оптико-механічний завод, що випускає системи для бойових літаків і вертольотів.

А ось перелік зброї, до виробництва якої причетні ці підприємства: ракетні комплекси "Іскандер" і "Точка", системи залпового вогню "Град", "Смерч" і "Торнадо", снаряди "Краснополь", літаки Су-34 і Су-35, бомбардувальники Ту-22М, Ту-95 і Ту-160, безпілотники Zala. Прочитайте ці назви ще раз. Українці знають їх із повідомлень про обстріли та з власного досвіду війни. А ті, хто фінансував і фінансує виробників цієї зброї – Фрідман, Авен, Косогов – досі залишаються серед бенефіціарів "Київстару".

Підкреслення, все це – відкрита інформація: українські чиновники можуть прочитати її точно так само, як і ви.

І переконатися, що російські власники Київстару напряму фінансують роботу російської держави.

Одне не зрозуміло – яких ще аргументів бракує українській владі, щоб вичистити цю погань із головної телекомунікаційної компанії країни?

Это просто трэш: ''Ростелеком'' получил более $700 млн от банка совладельца ''Киевстара''

Скриншот

Это просто трэш: ''Ростелеком'' получил более $700 млн от банка совладельца ''Киевстара''

Скриншот

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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