Прокурор-детектив Самойленко не слишком утруждает себя юридическими казусами. Предоставленные им материалы не подтверждают обстоятельства, которые он пытается доказать. Поэтому он выбирает другую тактику: выстраивает нескладный рассказ, в котором юридические пробелы заполняются предположениями и собственными интерпретациями событий. Документы же подменяются то презентациями и файлами без реквизитов, то статьями из не всегда известных изданий.

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Такой порядок исследования доказательств смущает не только защиту, но и сам суд. Во время судебных заседаний как со стороны суда, так и со стороны защиты довольно часто возникают вопросы о том, какие именно обстоятельства обвинение пытается подтвердить отдельными документами и какое значение они имеют для доказывания инкриминируемого преступления.

Общая история у детектива такова. Представители частной компании активно и публично критиковали власти за бездействие во время кризиса в энергетике, поднимали вопрос об экономической обоснованности тарифов. В конце концов АМКУ рекомендовал НКРЭКУ разработать методику расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. НКРЭКУ разработала порядок определения прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии, который предусматривал использование международного индекса API2 с учетом стоимости доставки угля на территорию Украины.

НАБУ и САП считают, что так поступать не следовало: если уголь фактически в Украину не завозится, то и доставку учитывать не нужно. Следовательно, по мнению обвинения, за период действия формулы убытки от завышения расходов на уголь составили миллиарды. Обвинение настаивает, что именно представители частной компании неправомерно убедили регулятора включить логистику в формулу.

Такова общая нить повествования.

Какие же юридически весомые аргументы есть у обвинения для суда?

Четкого обоснования того, почему именно выбранный Регулятором подход к определению прогнозируемой цены был противоправным, обвинение пока не представило. Как уже сообщала сторона защиты, в рамках уголовного производства по инициативе стороны обвинения проводились экспертизы в Киевском НИИСЭ, но институт, похоже, подтвердил корректность формулы. Теперь эти экспертизы никто не может найти: с версией обвинения они не вяжутся.

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Нет доказательств – их надо создать. В качестве одного из подтверждений своей версии обвинение выбрало презентацию, составленную советником главы НКРЭКУ. В ней расписаны разные альтернативы с их плюсами и минусами.. Обвинение подчеркивает, что выбранный вариант предусматривал более высокие расчетные показатели, чем альтернативные варианты. Поэтому детективы и прокуроры взяли на себя такой труд (и такие полномочия) и решили: все члены НКРЭКУ в корне ошибались, а правы именно они (прокуроры и детективы), потому что надо было выбирать более дешевый вариант.

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Правило у обвинения простое: дешевле – значит, лучше. Дороже – в тюрьму. Правда, по таким же правилам действовала формула для газа, согласованная руководством государства. И там никаких обвинений не выдвинуто.

Теперь о сговоре. Обвинение хочет привлечь к ответственности и должностных лиц Регулятора, и представителей частной компании, а главное – взыскать с компании миллиарды гривен. Для этого частный бизнес надо как-то "подтянуть" к принятию регуляторного акта.

Доказательств коммуникации бизнеса и регулятора по поводу формулы – в избытке. Были официальные письма, переписка с уточнением компонентов расчета, споры и полемика. Материалы дела содержат сведения об обсуждении разных редакций проекта регуляторного акта, альтернативных подходов и отдельных составляющих расчета. Такая коммуникация не ограничивалась представителями ДТЭК. Предложения и замечания поступали также от других участников энергетического рынка. Беда прокурора в том, что рабочую переписку сложно натянуть на преступление.

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Тем более что сам факт направления проекта документа, обсуждения отдельных его положений или внесения предложений не свидетельствует о существовании преступного сговора.

Но обвинение не теряется и утверждает, что сговор все-таки был. Логика такая: в рабочих документах Регулятора менялись подходы к учету транспортных расходов, а значит, по версии прокурора, эти изменения стали результатом преступного сговора. Именно с такими изменениями прокурор пытается связать существование предварительного сговора. Где именно он состоялся, между кем и при каких обстоятельствах – из приведенных прокурором объяснений остается непонятным. Если сговор нужен – значит, он был.

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Однако с определением времени возникновения сговора у прокурора все не так просто. В обвинительном акте упоминаются события сентября 2015 года, а вступление в предварительный сговор с руководителем НКРЭКУ отнесено к периоду с 18 ноября по 18 декабря 2015 года, причем точную дату, место и обстоятельства орган досудебного расследования не установил. На судебных заседаниях прокурор сначала отмечал, что дата не установлена, позднее – что по состоянию на 3 декабря 2015 года сговор уже существовал. Ближе к последним заседаниям прокурор заявил, что уже в октябре 2015 года сотрудники компании действовали в сговоре между собой. Суд и защита очень просят прокурора остановиться и определиться: что произошло, когда и зачем все это. Ведь защищаться от обвинения трудно, когда у самого обвинения нет позиции. Прокурор рассказывает уверенно и напористо, но нередко непоследовательно.

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Один из ключевых аспектов дела – ответ на вопрос, почему нельзя было включать расходы на логистику в формулу. Прокурор говорит: цена была регулируемой, а раз так, покажите документы на доставку угля из Роттердама. Нет документов – включать нельзя.

Поэтому обвинение просто подсчитывает убытки. Весь объем украинского угля за период действия формулы, который не импортировался, умножается на стоимость доставки, то есть на ту самую "прибавку" к Роттердаму. Получается 39 млрд грн.

Но в этой версии есть нестыковки. Если "плюс" нужно было подтверждать документом, то и сам "Роттердам" в формуле следовало подтверждать бумагой. Таких бумаг, очевидно, нет. Если, скажем, "Центрэнерго" покупало уголь у "Львовуголь", то и документы у него – на стоимость угля "Львовуголь". А там себестоимость может быть вдвое выше цены угля в Амстердаме. Это не означает, что именно такая закупочная цена должна была автоматически становиться прогнозным показателем для расчета ОРЦ.

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Вторая проблема – Антимонопольный комитет. Ведь Порядок № 289 разрабатывался, в частности, во исполнение рекомендаций АМКУ, а его проект и окончательная редакция проходили согласование в этом органе. При этом одним из вопросов, имевших значение для регулирования оптового рынка электроэнергии, было обеспечение конкурентных и недискриминационных условий для его участников. Установление разных подходов к определению прогнозной цены угля в зависимости от его происхождения могло бы поставить вопрос об обоснованности такого разграничения. Ведь применение единого прогнозного ценового ориентира не означало, что все производители фактически покупали уголь по одинаковым ценам или получали одинаковую цену за произведенную электроэнергию.

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Да и в целом странной была бы политика регулятора, который дискриминирует отечественного производителя, устанавливая более высокую цену для импортеров. Сам прокурор на одном из последних заседаний признал, что по правилам рынка цена действительно должна была быть одной. А вот почему у импортного и местного угля она может быть разной, не уточнил.

Как в любой сказке, внимательный слушатель найдет нестыковки – на то она и сказка. Например, после принятия формулы (то есть, по версии обвинения, после сговора) регулятор взял да и обратился к Парламенту. Он предложил повысить ренту для предприятий, которым только что повысили цену на уголь. Странный поступок для скоординированных действий регулятора и компании. Но, согласитесь, такие мелочи не должны портить общий рассказ. Прокурор объяснил: так руководитель НКРЭКУ, который "наследил", запутывал следы…

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Нужно отдать должное: прокурор представляет суду массу материалов. Но их количество еще не свидетельствует о доказанности обвинения. Есть ссылки на сайты, статьи, проекты недописанных меморандумов, переписка, рабочие документы, расчеты. Иногда они подкрепляют обвинительный акт, иногда просто поддерживают рассказ. Прокурор довольно умело связывает все это в историю, построенную на собственных предположениях.

К сожалению для него, часть третья статьи 62 Конституции Украины прямо устанавливает: обвинение не может основываться на предположениях.

Суд – не вечер сказок. Здесь нужны доказательства.

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