"Тепла не будет": Костюк заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов в размере 153 млрд грн

Народный депутат Дмитрий Костюк заявил об угрозе срыва отопительного сезона в десятках украинских городов из-за нерешенной проблемы долгов теплоснабжающих предприятий, судебных исков "Нафтогаза" и блокировки счетов. По его словам, правительство не урегулировало ситуацию, которая накапливается с 2021 года, а до начала отопительного сезона остаются считанные дни.

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Об этом Костюк заявил в Верховной Раде во время выступления, посвященного подготовке страны к зиме.

Полноценного часа вопросов к правительству в этот день не состоялось из-за воздушной тревоги. Костюк отметил, что после ее объявления представители Кабинета министров покинули парламент, поэтому депутаты не получили ответов на вопросы о том, как пройдет отопительный сезон.

"К сожалению, мы так и не получили ответа на один из ключевых вопросов: как мы переживем отопительный сезон. Вопрос, который я поднимал еще летом этого года, поднимал много раз, еще перед предыдущим Кабмином, перед этим Кабмином", – заявил народный депутат.

По словам Костюка, общая сумма задолженности теплоснабжающих предприятий перед "Нафтогазом" и другими государственными организациями превышает 153 млрд грн. Он подчеркнул, что проблема остается нерешенной с 2021 года, когда был заключен меморандум об урегулировании задолженности и разницы в тарифах.

"Этот вопрос, который не решается с 2021 года: государство фактически обмануло региональные теплоснабжающие компании этой страны, заключило меморандум, который не работает, накопились долги", – сказал депутат.

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По его словам, вместо урегулирования задолженности "Нафтогаз" начал судиться с теплоснабжающими предприятиями, что привело к блокировке их счетов и ограничило возможности вести хозяйственную деятельность.

"Нафтогаз" под руководством господина Корецкого начал судиться с этими организациями, их счета блокируются, они не могут вести хозяйственную деятельность, а до начала отопительного сезона остались уже считанные дни. Эту проблему никто не решает", – заявил Костюк.

Депутат также раскритиковал позицию правительства относительно ответственности местных властей за компенсацию разницы в тарифах. По его словам, еще летом во время часа вопросов к правительству он обращался к тогдашнему министру энергетики Денису Шмыгалю, который, как утверждает парламентарий, перекладывал решение проблемы на органы местного самоуправления.

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"Он перекладывает всю ответственность на органы местного самоуправления, которые якобы должны покрыть разницу в тарифах, якобы должны спасти отопительный сезон, якобы у них есть средства", – отметил Костюк.

В то же время, по словам депутата, ситуация осложнилась тем, что счета заблокированы и у самих общин. Это, как утверждает Костюк, ограничивает возможности местных властей финансировать текущие нужды и готовиться к отопительному сезону.

"Они сейчас даже не могут заплатить деньги, чтобы убрать территории своих общин, не говоря уже об оплате счетов за отопление", – заявил народный депутат.

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Костюк напомнил, что в Верховной Раде рассматривались законодательные предложения, которые, по его мнению, могли бы помочь решить проблему. В частности, он упомянул поправку, которую не поддержал парламентский комитет по вопросам энергетики.

"Я помню законопроекты, которые раздаются в парламенте, поправку, которая решала эту проблему, поправку, которую не поддержал комитет по вопросам энергетики Верховной Рады Украины", – сказал он.

По словам депутата, ранее председатель профильного комитета объяснял, что после смены премьер-министра ситуацию должен урегулировать новый глава правительства, имеющий опыт работы в энергетической сфере.

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"Прошло уже достаточно времени, вопрос так и не решается, и ко мне обращаются теплоснабжающие компании, в частности, "Звягельтепло", с информацией о том, что ситуация критическая и у нас под угрозой отопительный сезон", – подчеркнул Костюк.

Напомним, ранее журналист и эксперт Сергей Лямец заявил, что блокировка платежей местных бюджетов может быть не следствием нехватки средств, а попыткой установить ручной контроль над финансами общин.

Он назвал этот механизм "шлагбаумом", через который одни платежи пропускают, а другие блокируют по усмотрению чиновников.

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"Схема, если их версия подтвердится, до банальности проста: есть условный шлагбаум, у которого стоят глава правительства Сергей Корецкий и, по их словам, глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз. Одни платежи пропускают, другие блокируют", – написал Лямец.

Он также предположил, что блокировка платежей может создавать коррупционные риски, если за их разблокировку кто-то будет получать неправомерную выгоду. "А если за возможность разблокировать платежи кто-то получает неправомерную выгоду – это уже вопрос для правоохранительных органов", – подчеркнул журналист.