Тариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будет стоить кВт·ч для украинцев

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Оккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаОккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.В Украине снова будут отключать свет: какие графики будут действовать 17 октября"Есть надежда": метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине"Есть надежда": метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозойТрамп уволил новую пресс-секретаря Белого дома, проработавшую всего пять дней: что произошлоТрамп уволил новую пресс-секретаря Белого дома, проработавшую всего пять дней: что произошлоОккупанты нанесли удар по Днепру: вспыхнул пожар, погиб мужчина, есть пострадавшиеОккупанты нанесли удар по Днепру: вспыхнул пожар, погиб мужчина, есть пострадавшиеВ сентябре в Украине погибло рекордное количество мирных жителей: ужасающая статистика ООНВ сентябре в Украине погибло рекордное количество мирных жителей: ужасающая статистика ООН

Тариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будет стоить кВт·ч для украинцев

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Каким будет тариф на электроэнергию
Каким будет тариф на электроэнергию. Источник: Freepik

В Украине с 1 ноября 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится. Общая цена останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. В то же время для домохозяйств с электроотоплением в пределах установленного объема будет действовать льготная цена – 2,64 грн за кВт·ч.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стандартный тариф на электроэнергию составит 4,32 грн за кВт·ч. Это означает, что за потребление 100 кВт·ч в месяц нужно будет заплатить 432 грн, за 200 кВт·ч – 864 грн, а за 300 кВт·ч – 1296 грн.

Для большинства бытовых потребителей никаких изменений в начислениях с начала ноября не предусмотрено. Цена на электроэнергию останется такой же, как и в предыдущие месяцы.

Кто сможет платить меньше

В период с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления жилья, предусмотрена возможность платить по льготному тарифу – 2,64 грн за кВт·ч.

Читайте также
Глеб ИвановГлеб Иванов
icon 43,0 т.
В Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине
icon 43,0 т.
В Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 11,7 т.
Курортная страна изменила правила для беженцев из Украины: что будет с военнообязанными
icon 11,7 т.
Курортная страна изменила правила для беженцев из Украины: что будет с военнообязанными
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 9,5 т.
В Украине значительно ужесточили графики отключения света: где действует экстренный режим и произошли аварии
icon 9,5 т.
В Украине значительно ужесточили графики отключения света: где действует экстренный режим и произошли аварии

Он применяется при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Если домохозяйство укладывается в этот объем, максимальная сумма за электроэнергию по льготной цене составит 5280 грн.

Если потребление превысит 2000 кВт·ч, электроэнергия сверх установленного предела будет оплачиваться по стандартному тарифу 4,32 грн за кВт·ч.

Важно, что льготный тариф не распространяется автоматически на всех украинцев, которые зимой используют электрические обогреватели. Право на него зависит от соблюдения предусмотренных условий применения тарифа для электроотопления.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в ответе на запрос OBOZ.UA, пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в ближайшее время не планируется. Тариф 4,32 грн за кВт·ч должны оставить как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026–2027 годов.

Как ранее писал OBOZ.UA, несмотря на текущую стабильность и льготы на электроотопление, не стоит питать иллюзий: тариф на электроэнергию рано или поздно придется повышать. В отличие от газа и централизованного теплоснабжения, которые защищены мораторием на время военного положения, стоимость кВт·ч остается гибким инструментом. А значит, пересмотр цен на свет может произойти снова даже до окончания войны — вопрос лишь в том, когда именно экономические реалии возьмут верх над социальными сдерживающими факторами.

Похожие темы
тарифыэлектроэнергиякоммунальные службы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться