С части имущества, фигурирующего в уголовном производстве в отношении бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, ее мужа и сына – восьми автомобилей компании "Євросир" – сняли арест. Прокуратура не выступила против.

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Соответствующее решение огласил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во время трансляции заседания 27 ноябряп. Транспортные средства арестовали для сохранения вещественных доказательств, однако после завершения досудебного расследования сторона обвинения больше не видела необходимости в ограничении права собственности на них.

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