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Себестоимость газа вынуждает поднять ценовой "потолок" на рынке электроэнергии на 25–30% – ACG Украина

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Себестоимость газа вынуждает поднять ценовой "потолок" на рынке электроэнергии на 25–30% – ACG Украина
Максимальная цена в 15 000 грн/МВт·ч не соответствует реалиям рынка

Действующий прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·ч уже не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Об этом заявил руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко.

По словам Музыченко, для газопоршневых и других распределенных установок стоимость газа напрямую определяет себестоимость производимой электроэнергии.

"Для распределенной генерации, для сравнения, ПСО на газ составляет 17 и 19 тысяч. Это подорожание газа в октябре, как правильно сказал предыдущий докладчик, это еще даже не зима, а цены на газ уже растут. Для распределенной генерации это повышение себестоимости в среднем на 800–860 гривен на один мегаватт без НДС", — отметил Музыченко.

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По его словам, в таких условиях максимальная цена в 15 000 грн/МВт·ч всё меньше соответствует реальной стоимости работы газовой генерации, которая должна маневрировать энергосистемой в часы дефицита.

"Поэтому предельная цена в 15 тысяч не соответствует реалиям рынка. Полностью поддерживаю позицию предыдущих выступавших относительно повышения на 25–30%", — отметил Музыченко.

Напомним, в ходе открытого обсуждения одобренного проекта постановления НКРЭКП о предельных ценах ряд экспертов и участников рынка предложили повысить предельные цены как минимум на 25% во всех сегментах рынка.

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