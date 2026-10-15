Сокращение заказов на ключевых предприятиях может создать риски для устойчивости государства, – Фриз

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРемонт на линии электропередачи. ИллюстрацияРоссия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередьГенераторы на улице в Киеве. ИллюстрацияУкраинцам выделят до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: программу помощи расширилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиаУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиа"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФ"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииИллюстрация - аренда жильяМожет ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцам

Сокращение заказов на ключевых предприятиях может создать риски для устойчивости государства, – Фриз

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
icon 93
Сокращение заказов на ключевых предприятиях может создать риски для устойчивости государства, – Фриз
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз. Источник: eurosolidarity.org

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел предложенные правительством изменения в систему бронирования военнообязанных. Окончательного текста соответствующего постановления Кабмина пока нет, а Комитет указал на необоснованность и риски запланированного сокращения квот для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Ирина Фриз в Facebook. По её словам, проект постановления ещё находится на стадии согласования и доработки, а правительственные чиновники не предоставили депутатам достаточных обоснований для части предложенных изменений.

Окончательного текста постановления пока нет

По словам Фриз, во время заседания комитета представители Министерства экономики и Министерства обороны сообщили, что окончательный текст постановления Кабмина об изменении системы бронирования еще не сформирован.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 37,4 т.
Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутаты
icon 37,4 т.
Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутаты
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 24,7 т.
В Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когда
icon 24,7 т.
В Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когда
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 14,8 т.
Графики отключений света ужесточают: какой режим действует в Киеве и семи областях
icon 14,8 т.
Графики отключений света ужесточают: какой режим действует в Киеве и семи областях

Документ находится на этапе согласования и доработки, а также ожидает политического решения. В то же время Фриз отметила, что озвученные в СМИ процентные показатели будущего сокращения бронирования, по словам чиновников, не сопровождаются методическими расчетами и моделированием возможных последствий.

Этот вопрос, по её словам, члены Комитета отдельно подняли перед представителями Кабмина.

Комитет указал на риски для оборонной промышленности

Отдельно Фриз подчеркнула, что Министерство обороны в ходе рассмотрения проекта постановления высказало замечания относительно снижения уровня бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В решении Комитета отмечено, что такое снижение квот является необоснованным и создает риски для работы предприятий ОПК.

Речь идет также о предложенном снижении квоты для энергетических предприятий до 85%, а для предприятий тепло- и водоснабжения и других коммунальных служб – до 60%.

По мнению Фриз, такие изменения могут создать риски для стабильной работы предприятий, от которых зависит устойчивость страны.

"Хочу подчеркнуть, что предложенное правительством снижение квот бронирования до 85% для оборонных и энергетических предприятий и до 60% для предприятий тепло-и водоснабжения и других коммунальных служб создает риски для стабильной работы как предприятий оборонной промышленности, так и критической инфраструктуры", – подчеркнула народный депутат.

В комитете не получили разъяснений относительно Координационного центра

Еще одним спорным вопросом стало предложение о создании Координационного центра, который должен быть вовлечен в организацию системы бронирования.

"Члены Комитета не получили исчерпывающих аргументов от представителей правительства относительно целесообразности создания Координационного центра, его функционала и полномочий...

Ранее депутат уже предупреждала, что создание дополнительного Координационного центра может привести к появлению новой бюрократии и коррупционных рисков.

Что предлагает Фриз

По словам депутата, при изменении системы бронирования необходимо:

- сохранить 100% бронирование работников критически важных предприятий ОПК и энергетики;

- не сокращать квоты без надлежащего анализа последствий;

- не создавать дополнительных бюрократических органов и непрозрачных механизмов принятия решений;

- обеспечить простую, прозрачную и цифровизированную процедуру бронирования.

Фриз подчеркнула, что мобилизационные потребности государства должны быть сбалансированы с возможностями оборонной промышленности и критически важной инфраструктуры.

"Без людей, которые производят оружие, восстанавливают энергосистему и обеспечивают жизнедеятельность страны, невозможно гарантировать устойчивость государства во время войны", — заявила депутат.

По ее словам, изменения в системе бронирования должны приниматься на основании отраслевого аудита, анализа соответствия предприятий критериям критичности, а также с четкой ответственностью за коррупционные злоупотребления при бронировании.

Как сообщал OBOZ.UA, в проекте новых правил резервирования работников, разработанном Минэкономики, выявлены коррупционные риски. НАЗК выявило три коррупциогенных фактора, которые касаются уменьшения количества работников, которых можно забронировать, отсутствия четких сроков и оснований для отказа в предоставлении предприятиям статуса критически важных, а также возможности лишать их этого статуса по усмотрению чиновников.

Похожие темы
Бронирование от мобилизацииОПК УкраиныЭнергетикаКабинет министров УкраиныВерховная Рада УкраиныИрина ФризИрина Фриз
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться