Сокращение заказов на ключевых предприятиях может создать риски для устойчивости государства, – Фриз

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел предложенные правительством изменения в систему бронирования военнообязанных. Окончательного текста соответствующего постановления Кабмина пока нет, а Комитет указал на необоснованность и риски запланированного сокращения квот для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Ирина Фриз в Facebook. По её словам, проект постановления ещё находится на стадии согласования и доработки, а правительственные чиновники не предоставили депутатам достаточных обоснований для части предложенных изменений.

Окончательного текста постановления пока нет

По словам Фриз, во время заседания комитета представители Министерства экономики и Министерства обороны сообщили, что окончательный текст постановления Кабмина об изменении системы бронирования еще не сформирован.

Документ находится на этапе согласования и доработки, а также ожидает политического решения. В то же время Фриз отметила, что озвученные в СМИ процентные показатели будущего сокращения бронирования, по словам чиновников, не сопровождаются методическими расчетами и моделированием возможных последствий.

Этот вопрос, по её словам, члены Комитета отдельно подняли перед представителями Кабмина.

Комитет указал на риски для оборонной промышленности

Отдельно Фриз подчеркнула, что Министерство обороны в ходе рассмотрения проекта постановления высказало замечания относительно снижения уровня бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

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В решении Комитета отмечено, что такое снижение квот является необоснованным и создает риски для работы предприятий ОПК.

Речь идет также о предложенном снижении квоты для энергетических предприятий до 85%, а для предприятий тепло- и водоснабжения и других коммунальных служб – до 60%.

По мнению Фриз, такие изменения могут создать риски для стабильной работы предприятий, от которых зависит устойчивость страны.

"Хочу подчеркнуть, что предложенное правительством снижение квот бронирования до 85% для оборонных и энергетических предприятий и до 60% для предприятий тепло-и водоснабжения и других коммунальных служб создает риски для стабильной работы как предприятий оборонной промышленности, так и критической инфраструктуры", – подчеркнула народный депутат.

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В комитете не получили разъяснений относительно Координационного центра

Еще одним спорным вопросом стало предложение о создании Координационного центра, который должен быть вовлечен в организацию системы бронирования.

"Члены Комитета не получили исчерпывающих аргументов от представителей правительства относительно целесообразности создания Координационного центра, его функционала и полномочий...

Ранее депутат уже предупреждала, что создание дополнительного Координационного центра может привести к появлению новой бюрократии и коррупционных рисков.

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Что предлагает Фриз

По словам депутата, при изменении системы бронирования необходимо:

- сохранить 100% бронирование работников критически важных предприятий ОПК и энергетики;

- не сокращать квоты без надлежащего анализа последствий;

- не создавать дополнительных бюрократических органов и непрозрачных механизмов принятия решений;

- обеспечить простую, прозрачную и цифровизированную процедуру бронирования.

Фриз подчеркнула, что мобилизационные потребности государства должны быть сбалансированы с возможностями оборонной промышленности и критически важной инфраструктуры.

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"Без людей, которые производят оружие, восстанавливают энергосистему и обеспечивают жизнедеятельность страны, невозможно гарантировать устойчивость государства во время войны", — заявила депутат.

По ее словам, изменения в системе бронирования должны приниматься на основании отраслевого аудита, анализа соответствия предприятий критериям критичности, а также с четкой ответственностью за коррупционные злоупотребления при бронировании.

Как сообщал OBOZ.UA, в проекте новых правил резервирования работников, разработанном Минэкономики, выявлены коррупционные риски. НАЗК выявило три коррупциогенных фактора, которые касаются уменьшения количества работников, которых можно забронировать, отсутствия четких сроков и оснований для отказа в предоставлении предприятиям статуса критически важных, а также возможности лишать их этого статуса по усмотрению чиновников.