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Генеральный директор "Метинвеста" – о парадоксе поддержки со стороны союзников: РФ наносит удары по украинской металлургии, а ЕС ограничивает экспорт

Мария ШевчукМария Шевчук
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Генеральный директор "Метинвеста" – о парадоксе поддержки со стороны союзников: РФ наносит удары по украинской металлургии, а ЕС ограничивает экспорт
Россия целенаправленно наносит удары по производственным предприятиям. Источник: Corriere della Sera

Украинская металлургия оказалась под двойным давлением: Россия целенаправленно наносит удары по производственным предприятиям, а Евросоюз одновременно ограничивает возможности экспорта украинской стали.

Об этом генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его словам, до начала российской агрессии в 2014 году металлургия обеспечивала около 10% ВВП Украины и более 30% экспорта. Несмотря на потерю и разрушение части предприятий, отрасль до недавнего времени оставалась одной из опор экономики. Но в последние месяцы металлургия стала одной из целей российских ударов. Под обстрелы попали предприятия "Метинвеста", "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп". "Сейчас мы оцениваем масштабы повреждений и ищем возможности отремонтировать производственные объекты и возобновить работу. Но говорить о конкретных сроках пока рано: повреждения серьезные", – сказал Рыженков.

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На этом фоне дополнительным ударом для отрасли стали новые ограничения ЕС. По словам генерального директора "Метинвеста", установленные для Украины квоты означают сокращение экспорта стали в Евросоюз более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. "Это еще один негативный фактор, усиливающий давление на отрасль", – отметил он.

Ситуацию осложняет и блокада черноморских портов. По словам Рыженкова, из-за нее украинские производители не могут полноценно переориентировать поставки на другие рынки, поэтому доступ в ЕС сейчас имеет критическое значение.

"Из-за блокады черноморских портов мы не можем экспортировать продукцию на другие рынки. Поэтому европейский рынок для нас жизненно важен. Сокращение квот более чем на 60% – это еще один удар по украинской металлургии", – подчеркнул он.

В то же время Рыженков обратил внимание на то, что российская сталь по-прежнему имеет доступ к европейскому рынку. "Это парадоксальная ситуация: ограничениями по нам бьют наши союзники, тогда как наши враги по-прежнему имеют доступ к европейскому рынку", – сказал он.

По его словам, такая политика создает противоречие: ЕС оказывает Украине финансовую помощь, но в то же время ограничивает возможности украинской промышленности самостоятельно зарабатывать и поддерживать экономику.

"С одной стороны, мы благодарны за поддержку. С другой – мне трудно понять решения, которые ограничивают возможности Украины самостоятельно обеспечивать себя и из-за которых мы вынуждены вновь просить о помощи. В этом нет логики", – отметил Рыженков.

Он также подчеркнул, что украинская промышленность поддерживает евроинтеграцию и декарбонизацию, однако нынешние условия войны не позволяют осуществлять масштабные инвестиции такими же темпами, как в мирных странах. Поэтому ЕС должен сформировать долгосрочную стратегию интеграции Украины в общий рынок, которая будет учитывать войну, необходимость восстановления производства и реальные возможности украинских предприятий.

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