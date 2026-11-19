Sense Bank продолжает проект "Сенс для ФОП" и проведет следующую встречу 26 ноября в Харькове. На этот раз проект расширяет свою аудиторию: эксперты расскажут о возможностях государственных грантовых программ как для тех, кто только планирует открыть собственное дело, так и для владельцев бизнеса.

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Встреча с предпринимателями в Харькове станет третьей в серии "Сенс для ФОП" после мероприятий в Киеве и Львове. К событию присоединится Денис Олейник, директор Харьковского областного центра занятости, который расскажет об условиях участия в государственной грантовой программе "Собственное дело 2.0", основных этапах получения финансирования, требованиях к заявителям и особенностях подготовки бизнес-плана.

Спикер от Sense Bank – Ирина Руденко, руководитель по развитию кредитных операций МСБ, объяснит роль банка в процессе получения гранта, в частности особенности проверки деловой репутации заявителей, а также расскажет о финансовых инструментах, которые могут помочь предпринимателям в открытии и развитии собственного дела.

Формат встречи предполагает открытый диалог: участники смогут задать вопросы экспертам, обсудить собственные бизнес-идеи, получить практические рекомендации и обменяться опытом с другими предпринимателями.

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Медиапартнер проекта – КОШТ, практичное медиа о деньгах для тех, кто занимается своим делом, зарабатывает и инвестирует.

Дата и время: 26 ноября, начало в 17:00.

Место: Харьков. Информация об адресе проведения мероприятия будет отправлена зарегистрированным участникам после подтверждения регистрации.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Регистрация на мероприятие по ссылке

Главные истории дня

Напомним, "Сенс для ФОП" – это серия практических мероприятий Sense Bank о возможностях, решениях и инструментах, которые могут быть полезны предпринимателям в повседневной работе и помогать развивать собственное дело.