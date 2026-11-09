SCM Ахметова направила более 15 млрд грн на поддержку ВСУ и гражданских с начала полномасштабной войны

Предприятия System Capital Management (SCM) Рината Ахметова вместе с Фондом Рината Ахметова и ФК "Шахтер" с начала полномасштабного вторжения России направили на помощь армии и гражданским более 15 млрд грн (более $404 млн), говорится в сообщении SCM.

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Согласно ему, основными направлениями помощи являются поддержка Вооруженных сил Украины, программы для защитников Мариуполя, их семей и ветеранов, развитие образования и спорта, помощь гражданским, восстановление общин, а также адвокационные проекты и сохранение памяти.

Помощь военным оказывают в рамках проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Благодаря ему подразделения сил обороны бесплатно получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, санитарные автомобили для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, одежду, аптечки, турникеты, топливо и прочее. В частности, "Метинвест" разработал и поставил на передовую более 1,2 тыс. стальных блиндажей, на основе которых уже работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО, говорится в сообщении.

Гуманитарную помощь предоставляют прежде всего Фонд Рината Ахметова и проект "Сердце Азовстали". Ключевыми направлениями являются реабилитация детей и взрослых, пострадавших от обстрелов, а также обустройство социального жилья для семей переселенцев из Мариуполя. Фонд вместе с "Сердцем Азовстали" реализует программу обеспечения жильем защитников Мариуполя с I и II группой инвалидности. До конца 2026 года количество предоставленных квартир достигнет как минимум 450. Всего на комплексную поддержку гарнизона Мариуполя и их семей Ахметов с момента запуска проекта выделил около 2,2 млрд грн, уточнили в SCM.

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Кроме того, с начала войны фонд передал гражданским 700 тыс. единиц медикаментов и более 13 млн продуктовых наборов. По данным компании, инвестиции SCM в Украину с начала полномасштабной войны превысили $4,3 млрд (168,5 млрд грн), а с момента основания группы составляют более $18 млрд (377 млрд грн). Из них более $1 млрд направлено на восстановление активов группы в Украине. Как отметили в SCM, это позволяет ДТЭК, несмотря на постоянные атаки России, производить и распределять электроэнергию для миллионов потребителей. Энергетики "ДТЭК Мережі" с начала войны вернули свет в более чем 64 млн домов в регионах, пострадавших от боевых действий.

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Как сообщалось, SCM – международная инвестиционная компания, основанная украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.