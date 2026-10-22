''Салтовский мясокомбинат'' принял участие в крупнейшей и самой влиятельной международной выставке в Париже

SMK Group, в состав которой входят Салтовский, Богодуховский и Киевский мясокомбинаты, приняла участие в крупнейшей и самой влиятельной международной выставке пищевой промышленности "SIAL Paris 2026", которая на днях прошла в Париже. Компания представила продукцию, которая уже продается в 26 странах Европы и Великобритании. Для постоянных клиентов были организованы фуршет и дегустация продукции, а также заключены контракты с новыми партнерами для расширения географии экспорта.

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На своих стендах SMK Group также представила различные образцы мясной продукции, в частности вареные и сырокопченые колбасы, сосиски, украинское сало и мясные снеки.

"Участие в "SIAL Paris"– это прежде всего возможность непосредственно представить нашу продукцию международному рынку, услышать реакцию потребителей с разными гастрономическими традициями и установить контакты с потенциальными партнерами. Для нас важно показать, что украинские бренды способны не только соответствовать высоким стандартам качества, но и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями благодаря собственному ассортименту, вкусовым характеристикам продукции и пониманию потребностей потребителей. Продукция наших мясокомбинатов уже продается в 26 странах Европы и Великобритании", – отметил владелец SMK Group Денис Парамонов.

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По его словам, участие в выставке не ограничилось презентацией продукции. Представители SMK Group провели сотни встреч с партнерами и получили запросы на поставку продукции в страны ЕС и Великобританию, и уже по ряду предложенийзаключили контракты с европейскими сетями и компаниями.

"Посетители из европейских стран высоко оценили наши сырокопченые колбасы, тогда как гости из азиатских стран особое внимание уделяли традиционному украинскому салу и мясным снекам. Такая реакция позволяет лучше понимать, какие продукты могут пользоваться спросом на конкретных рынках, и учитывать эти особенности при дальнейшем развитии экспорта", – сообщил директор SMK Distribution Михаил Бондаренко.

Главные истории дня

Как отмечают в SMK Group, для производителя международная выставка – это не только площадка для демонстрации продукции, но и инструмент поиска новых каналов экспорта, ведь "SIAL Paris" – одна из крупнейших международных B2B-выставок пищевой промышленности, которая объединяет производителей продуктов питания, поставщиков технологий и оборудования, ритейлеров, дистрибьюторов, импортеров, экспортеров и представителей ресторанного бизнеса. Такое мероприятие проводят только раз в два года.

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В этом году в "SIAL Paris 2026" приняли участие около 8 тыс. экспонентов из более чем 130 стран мира. Украинские производители в общей сложности были представлены семью коллективными и национальными стендами, а также 28 индивидуальными экспозициями, которые объединили более 100 экспортеров. Такое присутствие создает дополнительные возможности для украинского бизнеса представлять свою продукцию международной аудитории, налаживать деловые контакты и искать новые направления развития внешней торговли.