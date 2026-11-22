Жесткие прайс-кэпы и ручное регулирование цен остаются одним из ключевых барьеров для новых инвестиций в украинскую генерацию и системы накопления энергии. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и инвестициям АО "КИЭП" Вячеслав Иваницкий.

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По его словам, из-за административного ограничения цен классический рыночный арбитраж, на котором зарабатывают системы накопления, в Украине становится нерентабельным. В то же время предельные цены могут не покрывать расходы производителей электроэнергии.

"Искусственное ограничение цен не только мешает запустить рыночные механизмы, но и урезает доходы предприятий: расходы на производство не покрываются предельными ценами", – отметил Иваницкий.

13 октября НКРЭКУ оставила предельные цены на уровне 15 тыс. грн/МВт·ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и 17 тыс. грн/МВт·ч – на балансирующем рынке.

По мнению Иванецкого, такая модель затрудняет не только привлечение новых инвестиций, но и работу уже существующей генерации и восстановление энергетических объектов после массированных атак.

"Пока существует ручное управление ценами, новых инвестиций в генерацию не будет", – подчеркнул он.

Ранее Международное энергетическое агентство в отчете Ukraine’s Energy Security 2026 отметило, что рыночные правила, в частности ценовые ограничения, в отдельные периоды сдерживали импорт электроэнергии в Украину. МЭА рекомендовало устанавливать прайс-кепы на уровне, достаточном для привлечения импорта именно в часы дефицита.