Ручное регулирование прайс-кэпов отпугивает инвесторов от украинской энергетики – Омельченко

Действующая система предельных цен (прайс-кэпов) сдерживает инвестиции в украинскую энергетику, поскольку позволяет регулятору фактически вручную вмешиваться в рыночное ценообразование. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ общественной организации "Украинский центр экономических и политических исследований" имени Александра Разумкова.

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По словам Омельченко, такая модель создает для инвестора риск: вложив средства в новую генерацию, он не может быть уверен, что Регулятор впоследствии не изменит ценовые ограничения.

"У нас же эти прайс-кэпы, что они делают? Они отпугивают инвесторов от вложений в нашу энергосистему, потому что, когда цена регулируется в ручном режиме, ни один инвестор не пойдет", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что для привлечения инвестиций Украине необходимо одновременно решать проблему долгов, упрощать регулирование и отказываться от модели, при которой ценообразование зависит от решений, принимаемых вручную.

"Что я вложу деньги сейчас, а потом какой-нибудь чиновник НКРЭКУ возьмет и резко снизит цену, и все мои инвестиции накроются", – заявил Омельченко.

По его словам, эта проблема особенно важна после прошлогоднего дефицита электроэнергии, который достигал 7 ГВт: энергосистеме нужны новые мощности, но без предсказуемых рыночных правил привлечь частные инвестиции будет сложно.

Ранее Владимир Кудрицкий, председатель правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах, заявил, что ручное регулирование прайс-кепов создает неопределенность для инвесторов и сдерживает вложения в новую генерацию.