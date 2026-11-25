Российские удары по энергетике, промышленности, железной дороге и портовой инфраструктуре уже превращаются в системный экономический кризис для Украины. За девять месяцев 2026 года почти каждая пятая крупная компания, подавшая финансовую отчетность, была убыточной, а самая тяжелая ситуация сложилась в металлургии, энергетике и транспорте.

Видео дня

Об этом пишет издание IntelliNews.

Из 9 532 компаний с выручкой более 100 млн грн прибыльными были 7 692, или 81%. Годом ранее этот показатель составлял 85%. Совокупная прибыль выросла всего на 4% – это значительно ниже уровня инфляции. Наибольший убыток среди крупных компаний зафиксировал "АрселорМиттал Кривой Рог" – 49,44 млрд грн. Далее идут "Укрэнерго" с убытком 18,09 млрд грн и "Укрзалізниця" – 9,71 млрд грн.

Это именно те три сектора, по которым Россия в этом году наносила наиболее интенсивные удары: металлургия, энергетика и железнодорожная инфраструктура, отмечает издание. При этом самый глубокий кризис – в сталелитейной отрасли: после ракетных ударов по доменным печам трех крупных предприятий в начале сентября около 90% украинских сталеплавильных мощностей оказались простаивающими, а выплавка стали упала на 78,5% в годовом исчислении – до 131 тыс. тонн.

"АрселорМиттал Кривой Рог" с 11 октября перешел в режим холодной консервации и, согласно приведенным данным, останется в нем до окончания войны. Метинвест планирует лишь постепенное восстановление "Запорожстали" и "Каметстали" после того, как по предприятиям за три месяца выпустили 27 баллистических ракет.

"Отрасль, которая еще в прошлом году обеспечивала более 7% ВВП, из экспортного двигателя превратилась в источник дефицита на внутреннем рынке. Строительному сектору уже не хватает около 200 тыс. тонн проката в месяц. Кризис металлургии накладывается на проблемы в других секторах. За девять месяцев грузовые железнодорожные перевозки сократились на 18,6%, а дефицит локомотивов и вагонов ухудшает логистику", – пишет издание.

РЕКЛАМА

Во внешней торговле ситуация также резко ухудшилась. Экспорт товаров в III квартале упал на 13% год к году, а торговый дефицит в сентябре достиг рекордных $7 млрд. По прогнозу Raiffeisen Research, по итогам года дефицит торговли может достигнуть $67 млрд против $47 млрд в 2025-м.

Правительство уже пересмотрело прогноз экспорта товаров и услуг: вместо ожидавшегося роста на 3,1% теперь прогнозируется падение на 1,9% – до $52,9 млрд. Параллельно ухудшается и бюджетная ситуация: за январь–сентябрь доходы общего фонда госбюджета отстали от плана на 231,3 млрд грн, или на 8,5%.

Главные истории дня

"На этом фоне Украине потребуется около $52,6 млрд внешнего финансирования в 2027 году, причем на данный момент подтверждено лишь немногим более $20 млрд. Экономика уже перешла от слабого роста к сокращению. В III квартале ВВП упал на 0,7% год к году, а правительство снизило прогноз роста на 2026 год с 1,6% до 0,1%. На 2027-й прогноз также ухудшен – с 1,3% до 0,4%. Raiffeisen Research ожидает еще более неблагоприятный сценарий – падение ВВП на 0,6% в 2026 году", – отметили в издании.

Таким образом, российские удары уже наносят ущерб не только отдельным заводам или электростанциям. Они одновременно сокращают производство, экспорт, грузовые перевозки, прибыль компаний и налоговую базу – то есть именно те источники, за счет которых Украина финансирует оборону и поддерживает экономику во время войны.