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Россия выпустила шесть баллистических ракет по "Запорожстали". Это уже пятая атака на комбинат

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Россия выпустила шесть баллистических ракет по "Запорожстали". Это уже пятая атака на комбинат
"Запорожсталь" после российской атаки. Источник: "Метинвест"

Сегодня, 17 октября, Россия вновь атаковала баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь", который после серии предыдущих ударов так и не вернулся к нормальному производственному режиму. На рассвете шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также вновь повредили производственные площадки доменного производства. Благодаря своевременному переходу работников в укрытия на этот раз обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщает "Метинвест".

"Россия продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после предыдущих атак так и не вернулось к нормальной работе. Поэтому логики в этих ударах нет, как и в самой войне. После таких тревожных ночей хочется обратить внимание на главное – и это не россия и ее атаки. Главное – это наши люди. Спасибо нашим работникам, нашей команде, которая оказалась сильнее обстрелов и безумного давления. Профессионализм, компетентность и командный дух всегда были нашими ценностями. Но в такие времена на первый план выходит именно сила духа наших людей. Страна-агрессор разрушает и уродует, пытается уничтожить. А наши люди продолжают работать: метр за метром расчищают завалы, объединяются при ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также все вместе идут в укрытия. Чтобы после отбоя снова вернуться к работам на поврежденных площадках. Чтобы добраться до своих рабочих мест – возле чугунных желобов, энергетических агрегатов, тепловозов. Чтобы понять, что каждый может сделать для того, чтобы снова выполнять свою работу. Спасибо каждому, кто не теряет веры в себя и в украинскую металлургию, каждому, кто борется. В этом – наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отнять", – подчеркнул операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

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Россия выпустила шесть баллистических ракет по ''Запорожстали''. Это уже пятая атака на комбинат

"Запорожсталь" после российской атаки. Источник: "Метинвест"

"Запорожсталь" подверглась массированным баллистическим атакам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и сегодня, 17 октября. За это время в общей сложности по предприятию было выпущено 23 баллистические ракеты. В результате этих ударов погибли восемь работников предприятия, еще 31 металлург получил ранения различной степени тяжести.

После обстрела 11 августа весь производственный комплекс был остановлен. Работников привлекли к разбору завалов и ликвидации последствий атаки, чтобы оценить нанесенные повреждения и возможности восстановления. Отдельные технологические процессы оперативно возобновили, чтобы поддерживать оборудование в безопасном состоянии и устранить потенциальные техногенные риски для работников и горожан. В дальнейшем их работу обеспечивали на критически необходимом уровне. В то же время производство в привычном режиме так и не возобновилось.

Учитывая постоянные риски для безопасности из-за систематических обстрелов Запорожья российскими войсками, на предприятии оперативно расширили сеть защитных сооружений. Дополнительно установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями в зонах, где проводятся работы по ликвидации последствий атак и ремонту поврежденного оборудования. Это позволило максимально сократить расстояние и время, необходимые работникам, чтобы дойти до укрытия, что особенно важно во время атак баллистикой.

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Российские обстрелыМК "Запорожсталь"металлургияУкраинаЗапорожье
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