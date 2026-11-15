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Россия атаковала автосалоны Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen под Киевом: что известно

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
297
Россия атаковала автосалоны Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen под Киевом: что известно
Взрыв, иллюстративное фото. Источник: Pixabay

Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. На этот раз под удар попали автомобильные центры Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen "Порше Захид" в Киевской области.

О последствиях российского обстрела Одесской области сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в разных районах Одесской области и в самой Одессе. Разрушены здание автомобильного центра и складские помещения, в том числе предназначенные для хранения зерна.

Россия атаковала автосалоны Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen под Киевом: что известно

Пост Олега Кипера о последствиях российской атаки на Одесскую область. Источник: Скриншот

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В результате обстрела вспыхнули пожары, загорелись автомобили. Информации о пострадавших пока не поступало. На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

В то же время местный Telegram-канал Одеса INFO со ссылкой на жителей города сообщил о попадании в автосалон Mercedes-Benz, где возник масштабный пожар.

Тем временем в Киевской области пострадал дилерский центр Volkswagen "Порше Захід". Из-за повреждений, полученных во время ночной атаки, он временно не работает.

В компании сообщили, что вся команда осталась целой и находится в безопасности. Сотрудники уже приступили к ликвидации повреждений.

Россия атаковала автосалоны Mercedes-Benz в Одессе и Volkswagen под Киевом: что известно

Пост дилерского центра Volkswagen "Порше Захід" о повреждениях в результате ночного обстрела Киевской области. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 15 ноября Россия запустила по Украине 132 ударных беспилотника разных типов, в частности 78 реактивных "Шахедов". Силы противовоздушной обороны обезвредили 106 вражеских БпЛА.

Тем же утром в Одесской области российские войска нанесли удар по объекту ДТЭК "Одесские электросети" на севере области. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры почти 50 тысяч жителей остались без света. Энергетики приступили к ремонтным работам.

Мы также сообщали, что ночью 15 ноября российские войска атаковали Черноморск в Одесской области. В результате удара пострадали по меньшей мере шестеро человек. Также были повреждены энергетическая инфраструктура, четырехэтажное административное здание, частные автомобили и соседние жилые дома.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и изуродовали фасады домов. В одной из квартир оказался заблокирован мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему доврачебную помощь и передали медикам.

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