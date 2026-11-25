Украинские предприятия ищут способы бесперебойно работать во время отключений и одновременно снижать расходы на электроэнергию. Собственная солнечная электростанция помогает экономить, однако пик ее генерации не всегда совпадает с часами наибольшего потребления. Для производств, которые работают утром, вечером или ночью, решением могут стать установки хранения энергии (УХЭ): днем они накапливают излишки солнечной генерации, а когда энергия необходима больше всего, отдают ее предприятию.

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Интерес к таким решениям растет. Это иллюстрирует опыт компании "Вольтокс" – крупнейшего инсталлятора УХЭ Huawei LUNA в Украине. За девять месяцев 2026 года компания установила 34 системы, тогда как за весь предыдущий год – всего две. Часть клиентов, оценив работу первой установки, приобретает и устанавливает дополнительные.

При выборе оборудования предприятия учитывают цену и качество, гарантию, сервисную поддержку, а также собственный опыт эксплуатации. Инверторы Huawei уже давно широко распространены и активно используются в промышленном сегменте украинских СЭС. Благодаря этому интеграция УХЭ LUNA2000 позволяет развивать действующую станцию и использовать существующую инфраструктуру без лишних сложностей.

Такое решение реализовали в одном из фермерских хозяйств, где солнечная электростанция работала уже несколько лет. Больше всего электроэнергии она вырабатывала днем, тогда как основная нагрузка доильного оборудования приходилась на утро и вечер. Предприятие стремилось использовать собственную генерацию в эти часы, чтобы сократить расходы на электроэнергию, а также обеспечить питание оборудования во время отключений.

"Первоочередной задачей было обеспечить утреннее и вечернее доение", – рассказывает Василий Голяс, соучредитель компании "Вольтокс".

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К действующей СЭС мощностью 200 кВт сначала добавили одну систему Huawei LUNA2000-215-2S10 энергоемкостью 215 кВт·ч. Накопленной энергии хватало для вечернего доения. Оценив результат, предприятие установило вторую LUNA, чтобы обеспечить и утренние потребности. Теперь дневные излишки солнечной генерации накапливаются для использования вечером, ночью и утром.

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Результат виден по данным потребления. За один из месяцев ферма использовала около 22 тыс. кВт·ч, из которых лишь 443 кВт·ч получила из сети. По данным инсталлятора, СЭС вместе с двумя LUNA покрыла приблизительно 98% месячного потребления. Этот показатель относится к конкретному периоду и может меняться в зависимости от объемов солнечной генерации и нагрузки производства.

Контролировать работу системы владелец может со смартфона. Платформа Huawei FusionSolar обеспечивает единый онлайн-мониторинг солнечной электростанции и накопителей: видно, сколько энергии вырабатывает СЭС, как она распределяется и используется предприятием.

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Для длительной эксплуатации важна также поддержка после запуска. В компании "Вольтокс" среди аргументов в пользу Huawei называют гарантию и доступный сервис. Оборудование компания закупает у официального дистрибьютора Huawei в Украине – компании "Сучасна Енергія". Стабильные согласованные условия поставок и расчетов, по словам соучредителей "Вольтокс", позволяют реализовывать новые проекты для бизнеса за считаные недели – без длительного ожидания и сложностей.

Опыт фермерского хозяйства показывает, что установки хранения энергии могут решать сразу несколько задач: снижать зависимость от электросети, обеспечивать резервное питание и позволять предприятиям использовать собственную солнечную генерацию именно тогда, когда она наиболее необходима.

В то же время экономическая эффективность таких решений зависит от графика потребления, тарифов, стоимости оборудования и режимов работы. По оценкам специалистов, при благоприятных условиях комплекс "СЭС + УХЭ" может окупиться приблизительно за четыре года. Поэтому ключевым этапом остается правильное проектирование системы с учетом реальных потребностей предприятия.