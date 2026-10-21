Счет пошел на миллиарды евро: подсчитаны первые убытки бизнеса из-за погромов во Франции

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украина может получить гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в ОслоУкраина может получить гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в ОслоОтключения света в Украине. Иллюстрация"Укрэнерго" обновило график отключений света: объявлен режим на 21 октябряМолодая картошка в магазине. ИллюстрацияПопулярный в Украине овощ может резко подорожать зимой: сколько будет стоить килограммДвух украинских тренеров вернут "спасать" киевское "Динамо" – медиаДвух украинских тренеров вернут "спасать" киевское "Динамо" – медиаИзменения в системе бронирования не решат проблему мобилизации – народный депутатИзменения в системе бронирования не решат проблему мобилизации – народный депутат"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных ОлешкахДевушка греется у батареи во время отопительного сезона. ИллюстрацияОтопительный сезон 2026-2027: когда украинцам начнут массово включать батареиДональд Трамп и Владимир ПутинТрамп стремится заставить Украину заключить мирное соглашение с РФ до декабря, чтобы пригласить Путина на саммит G20 в Майами — WP"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в РоссиюИллюстративное фото: граница, пограничник проверяет автомобиль.Польша может изменить правила пересечения границы с Украиной: что планируется ввести

Счет пошел на миллиарды евро: подсчитаны первые убытки бизнеса из-за погромов во Франции

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
192
Счет пошел на миллиарды евро: подсчитаны первые убытки бизнеса из-за погромов во Франции
Мародерство во время протестов в Париже, Франция, 17 октября 2026 года

Во Франции во время массовых беспорядков мародеры грабили магазины люксовых брендов Louis Vuitton, Hermès, Kenzo и других ритейлеров. По предварительным оценкам, пострадали не менее 3000 предприятий, а страховые убытки бизнесов могут составить от 1 до 1,2 млрд евро.

Правительство Франции тем временем договаривается с онлайн-платформами, чтобы те блокировали объявления с товарами, похищенными из магазинов. Об этом пишет Financial Times.

Последствия мародерства

В Париже участники беспорядков пытались проникнуть в бутик Louis Vuitton на площади Вандом, используя дорожное ограждение в качестве тарана. Витрины выдержали удар, однако другие магазины получили повреждения.

На улице Руаяль разбили витрины Ralph Lauren и ограбили бутик Kenzo. Среди других пострадавших предприятий в столице – магазины Burberry и ювелирного бренда Graff. Также в Париже неизвестные разрисовали салон Tesla политическими лозунгами.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
22,8 т.
В ЕС согласились закрыть "дыру" в бюджете Украины: откуда хотят взять 70 млрд евро
22,8 т.
В ЕС согласились закрыть "дыру" в бюджете Украины: откуда хотят взять 70 млрд евро
Роман КостюченкоРоман Костюченко
19,9 т.
Украинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗС
19,9 т.
Украинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗС
Дарина ГерцеваДарина Герцева
17,5 т.
Солнечная электростанция для дома: сколько на самом деле стоит установка в Украине
17,5 т.
Солнечная электростанция для дома: сколько на самом деле стоит установка в Украине

В Марселе ограбили магазины Louis Vuitton и Hermès. В разных городах Франции нападениям подверглись магазины спортивной одежды JD Sports, около 20 магазинов косметической сети Sephora и магазин Apple в Лилле.

Французские власти пытаются предотвратить перепродажу похищенных товаров в интернете. Так, 19 октября в правительстве прошла встреча с представителями платформ Vinted, Amazon, eBay, Meta и TikTok, чтобы обсудить удаление подозрительных объявлений и идентификацию продавцов.

Некоторые предметы роскоши имеют уникальные серийные номера или микрочипы, которые могут помочь установить их происхождение. Vinted заявила, что с начала беспорядков оперативно выявляет и удаляет объявления, которые могут касаться похищенных товаров, и усилила проверку подозрительных предложений.

По оценке Morningstar, страховые убытки могут составить 1-1,2 млрд евро. Это уже превышает 730 млн евро убытков, которые бизнес понес в результате беспорядков во Франции в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября президент Франции Эммануэль Макрон экстренно обратился к нации на фоне протестов в стране, в частности в Париже. Он подчеркнул, что "безнаказанности не будет" и ко всем мародерам будут применены жесткие меры.

Похожие темы
Протесты во ФранцииФранциябизнес
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники