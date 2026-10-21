Счет пошел на миллиарды евро: подсчитаны первые убытки бизнеса из-за погромов во Франции

Во Франции во время массовых беспорядков мародеры грабили магазины люксовых брендов Louis Vuitton, Hermès, Kenzo и других ритейлеров. По предварительным оценкам, пострадали не менее 3000 предприятий, а страховые убытки бизнесов могут составить от 1 до 1,2 млрд евро.

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Правительство Франции тем временем договаривается с онлайн-платформами, чтобы те блокировали объявления с товарами, похищенными из магазинов. Об этом пишет Financial Times.

Последствия мародерства

В Париже участники беспорядков пытались проникнуть в бутик Louis Vuitton на площади Вандом, используя дорожное ограждение в качестве тарана. Витрины выдержали удар, однако другие магазины получили повреждения.

На улице Руаяль разбили витрины Ralph Lauren и ограбили бутик Kenzo. Среди других пострадавших предприятий в столице – магазины Burberry и ювелирного бренда Graff. Также в Париже неизвестные разрисовали салон Tesla политическими лозунгами.

В Марселе ограбили магазины Louis Vuitton и Hermès. В разных городах Франции нападениям подверглись магазины спортивной одежды JD Sports, около 20 магазинов косметической сети Sephora и магазин Apple в Лилле.

Французские власти пытаются предотвратить перепродажу похищенных товаров в интернете. Так, 19 октября в правительстве прошла встреча с представителями платформ Vinted, Amazon, eBay, Meta и TikTok, чтобы обсудить удаление подозрительных объявлений и идентификацию продавцов.

Некоторые предметы роскоши имеют уникальные серийные номера или микрочипы, которые могут помочь установить их происхождение. Vinted заявила, что с начала беспорядков оперативно выявляет и удаляет объявления, которые могут касаться похищенных товаров, и усилила проверку подозрительных предложений.

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По оценке Morningstar, страховые убытки могут составить 1-1,2 млрд евро. Это уже превышает 730 млн евро убытков, которые бизнес понес в результате беспорядков во Франции в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября президент Франции Эммануэль Макрон экстренно обратился к нации на фоне протестов в стране, в частности в Париже. Он подчеркнул, что "безнаказанности не будет" и ко всем мародерам будут применены жесткие меры.

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