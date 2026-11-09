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Ракетные атаки и проблемы с логистикой сократили уплату налогов "Метинвестом" на 6%

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Ракетные атаки и проблемы с логистикой сократили уплату налогов "Метинвестом" на 6%
"Метинвест" за 9 месяцев заплатил в бюджет более 13 млрд грн

Российские удары по металлургическим предприятиям и блокада черноморских портов уже напрямую отразились на налоговых поступлениях в бюджет. За январь-сентябрь 2026 года Группа "Метинвест" уплатила 13 млрд грн налогов и сборов – это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сильнее всего сократились поступления от НДС – на 36%, до 914 млн грн. Налог на прибыль уменьшился на 26%, до 1 млрд грн.

Ключевым фактором стали прямые российские атаки на производство. В сентябре "Каметсталь" и совместное предприятие "Запорожсталь" прекратили работу после обстрелов. Всего в августе-октябре два комбината пережили шесть атак с применением 27 баллистических ракет. И это без учета регулярных ударов "шахедами" и КАБами. Ситуацию усугубляет блокада черноморских портов. Из-за нее металлургам все сложнее экспортировать продукцию, а альтернативная логистика обходится дороже. Дополнительное давление создают сокращенные квоты ЕС на украинскую сталь, CBAM, а также рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки.

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"Мы оказались в критической точке. Металлурги теряют возможность производить и экспортировать сталь, а страна рискует потерять рабочие места и миллиарды гривен налогов", – говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

По его словам, правительству необходимо прежде всего работать над восстановлением портовой логистики и активнее отстаивать интересы украинской металлургии в ЕС – в частности, в вопросе квот и финансовой составляющей CBAM.

В "Метинвесте" предупреждают: если производство и дальше будет сокращаться из-за обстрелов, логистической блокады и внешних ограничений, вместе с ним будут падать и налоговые поступления, от которых зависят государственный бюджет и промышленные общины.

Как известно, за 2022–2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн – на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в частности средств защиты для военных и техники.

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