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Пять атак баллистикой, остановка портов и квоты ЕС: "Запорожсталь" ушла в убыток на 2,3 млрд грн

Мария ШевчукМария Шевчук
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Пять атак баллистикой, остановка портов и квоты ЕС: "Запорожсталь" ушла в убыток на 2,3 млрд грн
После удара 11 августа производственный комплекс был полностью остановлен. Источник: пресс-служба "Запорожстали"

"Запорожсталь" за январь–сентябрь 2026 года получила чистый убыток 2,31 млрд грн против 1,89 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Ухудшение финансовых результатов происходит на фоне серии российских баллистических атак по комбинату, проблем с морской логистикой, энергетических рисков и усиления торговых ограничений ЕС.

Только в третьем квартале убыток предприятия составил 1,25 млрд грн. Доход от обычной деятельности за девять месяцев снизился на 8,3%, до 49,16 млрд грн.

Одним из ключевых факторов для предприятия стала резкая эскалация российских атак. В августе–октябре "Запорожсталь" пережила пять баллистических атак – 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и 17 октября. Всего за этот период по предприятию было выпущено 23 баллистические ракеты. После удара 11 августа производственный комплекс был полностью остановлен.

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Во время атаки 27 августа пять ракет попали в оборудование доменного цеха, энергетическую и транспортную инфраструктуру предприятия. В следующие недели удары продолжились, повреждая производственное оборудование, инженерные и железнодорожные сети.

В промежуточном отчете "Запорожстали" среди ключевых рисков также названы ограничения судоходства в Черном море. Из-за проблем с портами предприятие вынуждено использовать мультимодальные маршруты, что повышает логистические расходы и увеличивает сроки выполнения контрактов.

Дополнительным риском остается перегрузка западных пограничных переходов. Это может усложнять как импорт сырья, так и экспорт готовой продукции.

Еще один критический фактор – энергоснабжение. Производственный процесс комбината напрямую зависит от стабильного электроснабжения, поэтому значительные перебои могут заставить предприятие работать только на сниженных объемах.

На финансовые перспективы давят и новые правила ЕС. С 1 июля 2026 года вступили в силу более жесткие ограничения на импорт отдельных видов стальной продукции в Евросоюз. Отдельным риском предприятие называет CBAM, который постепенно увеличивает финансовые и административные расходы поставщиков стали на европейский рынок.

Таким образом, ухудшение результатов "Запорожстали" происходит одновременно по нескольким направлениям: предприятие пережило пять баллистических атак, лишилось стабильной морской логистики, выживает в условиях энергетических рисков и сталкивается с новыми торговыми барьерами на главном для украинской металлургии рынке ЕС.

Для сравнения, в 2025 году "Запорожсталь" увеличила чистую прибыль вдвое – до 1,76 млрд грн. Уже за девять месяцев 2026-го этот результат сменился убытком более 2,3 млрд грн.

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