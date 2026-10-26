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Промышленные кластеры с ЕС помогут Украине восстановить металлургию – "Метинвест"

Мария ШевчукМария Шевчук
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Промышленные кластеры с ЕС помогут Украине восстановить металлургию – "Метинвест"
Существует риск распространения новых ограничений и на украинских производителей. Источник: Sean Gallup/Getty Images

Восстановление украинской металлургии потребует не только ремонта разрушенных предприятий, но и привлечения европейского финансирования, технологий и создания совместных промышленных кластеров с ЕС.

Об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время Экспортного форума "Украинской правды".

По его словам, отрасль сейчас находится под одновременным давлением российских атак, блокады черноморских портов и торговых ограничений ЕС. Из-за проблем с морской логистикой Европейский Союз фактически остался главным рынком для экспорта украинской руды и металлопродукции. Поэтому украинским производителям необходимо смягчение квот и механизма CBAM.

"У нас не работают порты, предприятия подвергаются ударам. Единственный путь экспортировать хоть что-то, руду или металлопрокат, – это Европа. Поэтому не стоит применять к нам такие же ограничения, как ко всем остальным", – заметил он.

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По словам Водовиза, ситуацию осложняет то, что украинские предприятия одновременно должны финансировать восстановление после российских атак и вкладывать средства в декарбонизацию в соответствии с требованиями ЕС. При этом в 2022-2025 годах Евросоюз выделил €9 млрд десяти крупнейшим металлургическим предприятиям на адаптацию к требованиям по выбросам CO₂.

"Теперь от нас требуют того же. Но мы должны сначала восстановить предприятия, а потом еще найти средства на декарбонизацию. Поэтому мы уже находимся в неравных условиях", – отметил Водовиз.

Отдельным вызовом остается потеря производственных мощностей, ведь в результате российских атак в Украине уже разрушено около 60% сталелитейных мощностей. Еще одна проблема – отток квалифицированных работников из прифронтовых городов, без которых перезапустить производство будет проблематично. "Мы сможем восстановить производство, если отстроим предприятия и найдем людей", – подчеркнул он.

Одним из механизмов восстановления Водовиз назвал создание совместных промышленных кластеров Украины и ЕС. Они, по его словам, могут помочь привлечь инвестиции и технологии, а также интегрировать украинские предприятия в европейские производственные цепочки.

"Нам нужно как можно быстрее двигаться к созданию кластеров, которых требует ЕС, и работать с европейскими партнерами над согласованием законодательства", – сказал он.

В то же время Водовиз отметил, что евроинтеграция для промышленности – это не только новые правила и ограничения, но и возможность получить доступ к более дешевому финансированию, современным технологиям и большому европейскому рынку. Для восстановления отрасли нужен комплексный подход: отстройка предприятий, сохранение людей, доступ к рынку ЕС и совместные инвестиционные механизмы с европейскими партнерами.

Как известно, из-за СВАМ и квот ЕС Украина может потерять более $1 млрд до конца года. По оценкам GMK Center, $850 млн–$1 млрд валютной выручки мы потеряем из-за новых квот ЕС, еще $400–450 млн – потеря экспорта из-за действия механизма европейского эконалога.

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пошлиныметаллургияЕвропейский Союз (ЕС)
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