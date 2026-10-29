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Программа лояльности и удобный цифровой сервис: какие преимущества кредитки О.Картка от Идея Банка

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
373
Программа лояльности и удобный цифровой сервис: какие преимущества кредитки О.Картка от Идея Банка
Отдельным преимуществом кредитной карты от Идея Банка является программа лояльности О.Карты. Источник: Идея Банк

По состоянию на 1 октября 2026 года в Идея Банке действует около 465 тыс. кредитных карт. Ключевой кредитный продукт банка – О.Картка, предусматривающая индивидуальное установление кредитного лимита для каждого клиента.

Максимальный лимит достигает 500 тыс. грн, срок кредитования – 12 месяцев с возможностью автоматической пролонгации. Номинальная процентная ставка составляет 39,6% или 72% годовых, а реальная годовая процентная ставка – 47,11% или 81,37% соответственно. Конкретные условия кредитования определяются индивидуально по результатам оценки кредитоспособности клиента. Подробная информация о существенных характеристиках кредитного продукта доступна на официальном сайте банка.

"Клиенты все активнее используют кредитные карты для безналичных расчетов, сочетая возможность пользоваться кредитными средствами с дополнительными преимуществами карточного продукта. По кредитным картам Идея Банка общий установленный кредитный лимит составляет около 6,7 млрд грн", – сообщил директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

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О.Картка сочетает несколько важных преимуществ: кредитный лимит – до 500 тыс. грн, льготный период – до 92 дней, индивидуальные условия кредитования и возможность управлять картой через мобильное приложение O.Bank.

Отдельное преимущество кредитной карты от Идея Банка – программа лояльности О.Картки: возможность самостоятельно выбирать доступные категории расходов и получать кешбэк за покупки. Согласно условиям программы, за расчеты кредитными средствами в отдельных категориях предусмотрен кешбэк до 50%. Таким образом, сейчас О.Картка сочетает кредитный ресурс, цифровой сервис и программу лояльности в одном повседневном платежном инструменте. В обновленной программе лояльности О.Картки клиент может самостоятельно выбирать две доступные категории расходов в месяц, за которые будет получать кешбэк. Среди категорий – транспорт, кафе и рестораны, медицина, красота, одежда и обувь, АЗС, продукты и другие повседневные расходы. Особенность программы заключается в том, что за расчеты кредитными средствами предусмотрен кешбэк до 50% в определенных категориях и согласно условиям программы. Для клиента это возможность получать дополнительное вознаграждение за привычные повседневные расходы.

Получить подробную информацию о кредитной карте О.Картка и способах ее оформления можно по ссылке.

Напомним, по состоянию на начало августа 2026 года уже более 512 тысяч клиентов Ідея Банку зарегистрировались и скачали на смартфон приложение O.Bank. По сравнению с началом 2024 года количество пользователей приложения выросло в 3,5 раза.

Вознаграждение по программе лояльности облагается налогом в соответствии с действующим законодательством Украины. При выводе бонусов банк удерживает и уплачивает предусмотренные законодательством налоги и сборы, после чего сумма за вычетом налогов зачисляется на выбранный клиентом счет. Подробные условия программы кешбэка доступны по ссылке.

АТ "Ідея Банк". Лицензия НБУ №96 от 04.11.2011. Внесен в Государственный реестр банков под №46. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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