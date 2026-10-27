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Продажа избыточного газа за рубеж позволит получить средства на восстановление добычи после атак, – Трохимец

Мария ШевчукМария Шевчук
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Продажа избыточного газа за рубеж позволит получить средства на восстановление добычи после атак, – Трохимец
Экспорт газа, который в конкретный момент не нужен внутреннему рынку. Источник: ОГТСУ

Контролируемый экспорт газа, который в конкретный момент не нужен внутреннему рынку, может дать украинским добывающим компаниям дополнительные средства на ремонт объектов, поврежденных российскими атаками, и поддержание собственной добычи.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец.

По его словам, в случае с газом целесообразно применять логику, аналогичную той, что действует на рынке электроэнергии: если часть произведенного ресурса сейчас не нужна украинским потребителям, ее можно продать за рубеж.

"Конечно, если есть такая возможность, то, по аналогии с электрической энергией, определенный объем добытого газа, который в данный момент не нужен для потребления внутри страны, можно экспортировать, это нужно делать по одной простой причине: потому что враг бьет не только по электрическим мощностям, он бьет также и по мощностям газодобычи", – отметил Трохимец.

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Российские удары создают для добывающих компаний дополнительные расходы на восстановление поврежденных мощностей. В то же время возможности получить необходимые финансовые ресурсы только на внутреннем рынке сейчас ограничены

"И в этом случае газодобывающим компаниям также нужны средства, чтобы проводить ремонты и продолжать добычу газа. На внутреннем рынке сейчас вряд ли можно заработать эти деньги", – подчеркнул он. Поэтому продажа ограниченной части ресурса за рубеж, по словам Трохимца, может обеспечить компаниям оборотные средства, необходимые для сохранения работы отрасли.

"И поэтому продажа газа за рубеж, определенного его количества, чтобы появились эти оборотные средства и можно было продолжать деятельность по добыче газа, на мой взгляд, необходима", – подытожил Трохимец.

Ранее аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михайло Свищо отмечал, что разрешенные к экспорту объемы невелики по сравнению с потреблением Украины. По его оценке, речь идет примерно о 50 млн кубометров в месяц, а даже 100 млн кубометров экспорта за два месяца – это меньше, чем один день пикового потребления газа во время отопительного сезона.

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ЭкспортгазУкргазвидобуванняУкраинаотопление
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