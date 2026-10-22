О высоких зарплатах, отборе людей и инвестициях в развитие персонала: почему Philip Morris признали лучшим работодателем

Philip Morris Україна заняла первое место в рейтинге лучших работодателей по версии издания NV и компании Odgers. Результаты рейтинга объявили во время мероприятия "Бизнес и новые вызовы. Диалоги с NV".

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Генеральный директор Philip Morris в Украине Артем Коник присоединился к публичному интервью, которое провел главный редактор NV Виталий Сыч.

OBOZ.UA публикует текстовую версию разговора. О том, как управлять бизнесом в условиях длительной нестабильности, о международной коммуникации, требованиях к сотрудникам, системе лидерства и поддержке персонала читайте в интервью.

– В этом номере NV выходит проект совместно с Harvard Business Review. В одной из статей задается вопрос: не слишком ли приятна, не слишком ли мила ваша компания к сотрудникам – не too nice ли она? Авторы развивают мысль о том, что лидеры, которые преодолевают страх обидеть или разочаровать других и ставят результаты на первое место, лучше обеспечивают устойчивый успех компании.Учитывая, что вы заняли первое место в рейтинге работодателей, не too nice ли ваша компания к своим сотрудникам?

– В Украине сложно быть too nice, ведь сотрудники работают в условиях постоянных воздушных тревог, обстрелов и высокого уровня стресса, одновременно выполняя амбициозные бизнес-цели.

В нашей компании продолжается собственная трансформация, которую мы начали еще 10 лет назад. Мы стремимся перейти от бизнеса, в котором были лидерами, к созданию новой категории – IQOS, – с которой хотим связать свое будущее и дальнейшее развитие компании. Эта трансформация тоже требует энергии.

Еще одним направлением изменений является цифровизация бизнеса. Одновременное внедрение нескольких масштабных преобразований предъявляет дополнительные требования к сотрудникам и руководителям. Поэтому людям нужно постоянно учиться и адаптироваться еще и к изменениям в бизнесе. А поскольку требования к людям очень высоки, компания должна создавать соответствующие условия.

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– Когда я упомянул эту статью в эфире со своим коллегой Сергеем Фурсой, он сказал, что это проблема не украинских компаний, а западных. У нас украинский менеджмент редко бывает too nice. А я вспомнил, как один мой приятель в Киеве рассказывал: когда они купили компанию из сферы ритейла, там люди даже в душ ходили с телефоном, потому что, если не отвечали боссу в течение 15 минут, их могли уволить. Вы работаете в международной компании родом из США. Чем отличаются украинская и западная корпоративные культуры? Почувствовали ли вы эти различия?

Главные истории дня

– Мы – часть большой корпорации. В компании Philip Morris International много рынков, работает много людей. И поэтому, когда мы говорим о разнице между нашим менталитетом – например, украинским – и другими, на первом месте – коммуникация.

Знаете, какую обратную связь мы получали от коллег из-за рубежа? Что мы очень прямолинейные. Мы сразу переходим к сути, хотим все и сразу… Так было и до войны. Это наш менталитет, и над этим нам нужно работать, если мы хотим быть успешными в Европе.

Я не говорю, что нам нужно быть такими же, как в Европе. Нам нужно найти собственный баланс, понимая, почему люди ведут себя именно так.

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Я работал за границей, и там, пока не выпьешь с человеком кофе, ты, по сути, не можешь говорить о бизнесе. Ведь нужно наладить контакт, а не приходить и сразу говорить: "Здесь нужно…" В Украине это работает иначе.

Когда кто-то говорит тебе, что это "интересно" (interesting), это не значит, что людям действительно интересно. Это значит, что тебе намекают: возможно, что-то не так. На переговорах никто не говорит "нет" сразу.

Способность адаптироваться к разным стилям коммуникации становится важным условием успешной работы украинских специалистов на международном уровне.

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В Philip Morris у руководителя нет абсолютной власти над подчиненными. Если учитывать местные компании, мы видим вещи, неприемлемые для Philip Morris. У нас есть корпоративная культура, у руководителя нет безграничной власти над подчиненными. У нас действуют принципы комплаенса и система обратной связи. И это абсолютно рабочие механизмы.

Я верю в то, что человек, умеющий работать с разными людьми, – это и есть действительно сильный руководитель.

– В одной из статей HBR есть такая цитата: "Желание в коллективе – это особая форма энергии". На уровне организации она означает, что лидеры и команды готовы прилагать дополнительные добровольные усилия. Как создать в компании такое желание? Как сделать так, чтобы люди получали удовольствие от работы?

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– В нашем случае на первом месте – отбор. Как мы выбираем людей? Здесь есть три момента, которые для нас ключевые. Прежде всего компания ищет людей, ориентированных на достижение конкретных результатов.

Это важно, ведь есть люди, которые стремятся добиться успеха и обеспечить результат. Не просто что-то делать, а создавать дополнительную ценность.

Второе качество – ориентация на действие (action-oriented). Такие сотрудники не ограничиваются обсуждением проблем, а ищут решения и стараются воплощать идеи в жизнь.

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Третья характеристика – learning on the fly, то есть способность учиться непосредственно в процессе работы.

Сейчас бизнес быстро меняется. Война, адаптация – все это требует, чтобы человек мог учиться новому.

При этом одного лишь соответствия требованиям работодателя недостаточно. Компания, со своей стороны, должна предоставить человеку возможности для профессионального и личностного развития.

Прежде всего это самореализация благодаря проектам и возможностям, которые предоставляет компания. Тогда, если эти вещи совпадают – потребности человека и то, что может предложить организация, – возникает желание.

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– Как вы думаете, почему вы на первом месте? Что вы даете людям, что для них делаете? Зарплата выше рыночной?

– Есть несколько ключевых факторов. Прежде всего зарплата – это действительно важный фактор. Да, у нас зарплата выше рыночной, но есть немало компаний, которые платят еще больше.

Главное, о чем я говорил, – мы даем людям возможность реализовать себя в среде, в которой они хотят находиться. Даже те, кто уже ушел из компании, до сих пор считают себя частью нашей организации. И культура и среда, которые мы создали, позволяют людям чувствовать себя комфортно.

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Третий момент, влияющий на отношение людей к компании, связан с поддержкой. Мы помогали сотрудникам с переездом в другие регионы и страны, разработали комплексные программы поддержки в сложный период. С 2022 года наша компания направила более 1 млрд грн на поддержку сотрудников и партнеров.

С начала полномасштабной войны мы поддерживаем людей настолько, насколько можем: эвакуация, помощь с арендой жилья, финансовая и психологическая поддержка, обучение и тренинги, закупка зарядных станций, workation. Недавно, реагируя на нынешние вызовы, мы дополнительно выплатили значительную сумму на помощь сотрудникам в подготовке к зиме. Люди смогут сами приобрести то, что нужно именно им, в зависимости от условий, в которых они живут. Это помогает уменьшить хотя бы часть ежедневных тревог и дать людям больше уверенности в том, что они могут рассчитывать на компанию.

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Philip Morris системно инвестирует в благополучие и развитие персонала. В компании действует комплексная экосистема поддержки, которая включает, среди прочего, психологическую помощь, программу медицинских чекапов и благополучия HealthyMе, программу психологической поддержки PLESO, а также возможности для профессионального развития.

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– Уже пятый год полномасштабной войны. Люди измотаны, "поплавлены", как говорят. Можно ли с этим что-то сделать? Есть ли что-то, что вы сейчас прощаете людям, чего раньше не прощали?

– Компания в целом изменила подход к организации труда. С начала войны мы работаем в условиях, когда ходить в офис необязательно. Есть люди, которые появляются в офисе три-четыре раза в год, и это не мешает им оставаться эффективными. Есть люди, которым, наоборот, важно быть в офисе. Чтобы чувствовать себя частью коллектива, им нужна социализация. Компания старается учитывать эти различия и создавать условия как для удаленной работы, так и для взаимодействия сотрудников в офисе.

Такой подход позволяет адаптировать организацию труда к условиям военного времени и индивидуальным потребностям работников, не отказываясь при этом от требований к результатам.