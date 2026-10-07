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Президент Нефтегазовой ассоциации Украины оценил перспективы возникновения дефицита топлива

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Президент Нефтегазовой ассоциации Украины оценил перспективы возникновения дефицита топлива
Ярослав Старовойтенко, президент Нефтегазовой ассоциации Украины. Источник: "Экономическая правда"

Несмотря на мировой топливный кризис, в Украину стабильно поставляется горючее, дефицита не будет, крупнейшие операторы АЗК сдерживают цены и строят инженерную защиту на заправках, чтобы защитить людей от вражеских обстрелов.

Об этом рассказал в интервью "Экономической правде" Ярослав Старовойтенко, президент Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет крупнейшие сети АЗК.

"Мы более гибкие, ведь мы 5-ый год живем в условиях войны, а Европа только слышит о ней. Когда с 2022 года нам начали выбивать нефтебазы, украинские компании стали искать возможности работать дальше. В частности, оптимизируют логистику, диверсифицируют источники снабжения. К нам едет горючее не только из Европы, но и из Америки, с Востока и Средиземноморья. Поэтому в Украине есть достаточный запас нефтепродуктов, ритмичность поставок, налажена коммуникация с "Укрзализныцей", правительством. Все контракты обеспечены полностью – и для конечного потребителя, и для промышленности, и, в первую очередь, для военных", – подчеркнул президент НАУ.

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Он отметил, что причиной резкого роста цен на горючее по всему миру стал конфликт США и Ирана, это напрямую влияет и на Украину, потому что мы закупаем нефтепродукты по мировым котировкам.

"После того, как в 2022 году враг уничтожил все наши НПЗ, Украина покупает горючее за границей по мировым ценам. И когда в феврале этого года началась война между США и Ираном, мировой рынок испытал мощный энергетический шок, котировки на бензин и дизель стремительно пошли вверх. То есть цены на украинских АЗС сегодня толкает вверх война между США и Ираном, а не наши удары по российским НПЗ", – рассказал президент НАУ.

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины оценил перспективы возникновения дефицита топлива

В Украину стабильно поставляется топливо, дефицита не будет. Источник: Freepik

Также он рассказал, что украинские операторы АЗК сфокусированы на инженерной защите заправок от российских обстрелов.

"В настоящее время все сети АЗС внедряют дополнительную инженерную защиту на заправках. Кроме того, компании закупают и устанавливают мобильные укрытия, чтобы во время тревоги там могли укрыться работники и посетители. Все эти работы проходят за счет компаний-операторов АЗС. В цену горючего расходы не закладываются. Мы вместе с правительством работаем над тем, чтобы на АЗС было безопасно и всегда можно было заправиться по приемлемой цене", – рассказал Ярослав Старовойтенко.

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