Прайс-кэпы уже влияют на поведение энергорынка: ICC Ukraine призвал Нацкомиссию пересмотреть ценовой "потолок"

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) повторно обратился к НКРЭКУ с призывом установить максимальные прайс-кэпы на организованных сегментах рынка электроэнергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч.

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Сейчас предложенные Регулятором максимальные предельные цены составляют 15 000 грн/МВт·ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и 17 000 грн/МВт·ч – на балансирующем рынке. В ICC Ukraine считают, что повторное рассмотрение вопроса после существенного колебания цен еще раз показывает нецелесообразность долгосрочной фиксации административного ценового предела.

"На практике же приближение фактических рыночных цен к установленным прайс-кэпам означает, что ценовой предел начинает непосредственно влиять на поведение участников рынка", – говорится в обращении.

Отдельный риск касается импорта. Если электроэнергия в соседних странах ЕС стоит дороже максимально допустимой цены в Украине, наличие технических возможностей для трансграничной торговли еще не означает, что ресурс фактически поступит на украинский рынок.

"Импортер не может систематически покупать ресурс дороже, чем имеет возможность его реализовать", – отмечают в ICC Ukraine.

В организации также отмечают, что административное ограничение цены повышает регуляторные риски для инвестиций в газопоршневые, газотурбинные, когенерационные установки и системы накопления. Отдельно пересмотр подхода к прайс-кепам важен для дальнейшей коммерческой интеграции Украины с энергорынком ЕС и будущего market coupling.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также повторно призвала НКРЭКУ установить экономически обоснованные прайс-кепы. В ЕБА отмечали, что действующие ценовые ограничения могут сдерживать коммерческий импорт из ЕС, развитие новой маневренной генерации и привлечение частных инвестиций.