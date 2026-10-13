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Прайс-капы на уровне 18 000 грн предоставят энергосистеме больше возможностей в часы дефицита – ВЕА

Мария ШевчукМария Шевчук
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Иллюстрация. Прайс-кэп
Действующий ценовой "потолок" уже влияет на работу балансирующего рынка. Источник: tepla.com.ua

Максимальные ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует установить на уровне 18 000 грн/МВт·ч, чтобы ценовые ограничения не препятствовали привлечению маневренной генерации и импорта в часы дефицита.

Об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи к НКРЭКП.

В ВЭА отмечают, что действующий ценовой "потолок" уже влияет на работу балансирующего рынка. В первой декаде сентября цена балансирующей электроэнергии в течение значительного количества часов достигала максимально допустимых 17 000 грн/МВт·ч.

"В часы дефицита необходимо иметь возможность задействовать тепловую, газовую, гидрогенерацию, системы накопления и другие маневренные мощности без ситуации, когда регуляторный ценовой предел делает их работу экономически нецелесообразной", – отмечается в обращении.

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Отдельно в Ассамблее обращают внимание на газопоршневые, газотурбинные и когенерационные установки. Их себестоимость в значительной степени зависит от цены на газ, поэтому слишком низкие прайс-кепы могут одновременно ограничивать работу такой генерации и сдерживать появление новых распределенных мощностей.

"Учитывая указанное, ВЭА предлагает НКРЭКП установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч", – говорится в письме.

В ВЭА считают, что такой уровень даст больше возможностей для работы газовой и другой маневренной генерации, привлечения дополнительных мощностей и снизит риск того, что прайс-кеп станет искусственным барьером для ресурса, доступного энергосистеме.

Ранее Владимир Кудрицкий, председатель правления "Укрэнерго" в 2020–2024 годах, заявил, что из-за низких предельных цен Украина может недополучать импорт электроэнергии из Европы даже при наличии технической возможности его запустить. По его словам, прошлой зимой уже была ситуация, когда европейская цена была выше искусственно сдерживаемой украинской, из-за чего импорт не поступал в необходимом объеме.

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