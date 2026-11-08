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Прайс-кепы могут помешать импорту электроэнергии из ЕС зимой – Омельченко

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Прайс-кепы могут помешать импорту электроэнергии из ЕС зимой – Омельченко
Действующие ценовые ограничения могут ограничить импорт электроэнергии из ЕС зимой. Источник: depositphotos.com

Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы) могут вновь ограничить импорт электроэнергии из ЕС в случае зимнего дефицита, поэтому Украине стоит перейти к европейской методологии определения предельных цен.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, из-за искусственно ограниченных цен на украинском рынке поставки более дорогой электроэнергии из Европы могут терять коммерческий смысл даже при наличии физических возможностей для импорта.

"То есть нужно изменить прайс-кепы, в конце концов перейти на европейскую методологию определения прайс-кепов, поскольку сегодня такая ситуация у нас возникает и может возникнуть зимой, как, между прочим, в прошлом году, когда у нас огромный дефицит электроэнергии, а мы не можем ее получать из-за искусственных барьеров, созданных НКРЭКУ этими прайс-кепами", – заявил Омельченко.

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Он подчеркнул, что пересмотр прайс-кепов не означает автоматического повышения цены электроэнергии для населения. Речь прежде всего об условиях работы рынка и возможности промышленных потребителей получать необходимый ресурс.

"Речь ведь не идет о бытовом потребителе. Для бытового потребителя остается та же цена", – пояснил Омельченко.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация повторно призвала НКРЭКУ установить экономически обоснованные прайс-кепы. В ЕБА отмечали, что действующие ценовые ограничения могут сдерживать коммерческий импорт из ЕС, развитие новой маневренной генерации и привлечение частных инвестиций

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