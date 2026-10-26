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Прайс-кэпы могут оставить Украину без импорта именно во время дефицита, – Трохимец

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Прайс-кэпы могут оставить Украину без импорта именно во время дефицита, – Трохимец
Украине необходима постепенная отмена прайс-кепов. Источник: shutterstock.com

Установленные Регулятором предельные цены могут ограничить возможность Украины импортировать электроэнергию именно в часы дефицита, если цена на европейском рынке будет выше разрешенной в Украине.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец

По словам Трохимца, максимальные цены на электроэнергию на отдельных сегментах рынка (прайс-кэпы) не выполняют заявленную функцию защиты потребителей от аномального роста цен, а вместо этого могут создать проблему с привлечением более дорогого европейского ресурса зимой.

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"Я на каждом эфире, на каждом заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг говорю, что ограничение этих цен на рынке – это зло", – заявил Трохимец.

Он объяснил, что в период дефицита импорт может быть физически доступен, но экономически невозможен, если его стоимость превышает установленный в Украине ценовой "потолок".

"Это не решает ту проблему, которую, по мнению регулятора, якобы должно решать, – защиту потребителей от роста, аномального роста цен, но вместо этого создает препятствия, когда в периоды дефицита электроэнергии нет возможности импортировать ее, потому что она стоит дороже установленных ограничений", – подчеркнул Трохимец.

По его мнению, от практики установления прайс-кепов следует постепенно отказываться, поскольку ценовые ограничения могут препятствовать привлечению необходимой электроэнергии в моменты наибольшей потребности системы

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что ручное регулирование прайс-кепов отпугивает инвесторов от украинской энергетики.

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