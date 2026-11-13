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Прайс-кэпы могут ограничивать импорт электроэнергии в вечерние часы, – Закревский

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Прайс-кэпы могут ограничивать импорт электроэнергии в вечерние часы, – Закревский
Государство должно прекратить накопление новых долгов. Источник: DepositPhotos.com

Импорт электроэнергии становится особенно важным в вечерние часы, когда сокращается выработка солнечной генерации, однако возможность его привлечения зависит в том числе от установленных на украинском рынке прайс-кепов.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

По его словам, летом и в начале осени значительные объемы солнечной генерации позволяли Украине экспортировать электроэнергию днем. С октября ситуация начала меняться: после захода солнца возникла потребность в импорте для покрытия вечернего потребления.

"Начался импорт вечером, потому что солнце заходит, начинает не хватать, и мы понемногу импортировали электроэнергию, если это позволяли прайс-кепы и экономическая ситуация в Украине", – отметил Закревский.

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Таким образом, в периоды сокращения внутренней генерации наличие технической возможности импорта само по себе не гарантирует поступления электроэнергии: имеет значение и то, позволяют ли украинские ценовые ограничения осуществить такую поставку.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно призвала НКРЭКУ повысить максимальные прайс-кэпы как минимум до 18 000 грн/МВт·ч. В ФРУПЕК подчеркивали, что в отопительный сезон ценовые ограничения должны оставлять достаточные экономические условия для работы доступной генерации, маневренных мощностей и их восстановления после повреждений.

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