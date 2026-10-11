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Прайс-кепы должны учитывать реальную стоимость производства и импорта электроэнергии – ИСС

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Прайс-кепы должны учитывать реальную стоимость производства и импорта электроэнергии – ИСС
При низком ценовом "потолке" производить или импортировать электроэнергию экономически невыгодно. Источник: Freepik

Прайс-кепы (максимальные ценовые ограничения) на рынке электроэнергии необходимо повышать, поскольку при слишком низком ценовом "потолке" производство или импорт электроэнергии может стать экономически невыгодным. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец во время открытого обсуждения постановления НКРЭКП.

По словам Трохимеца, этот механизм изначально должен был быть временным, однако фактически превратился в постоянный инструмент регулирования.

"Я последовательно всегда говорил, что прайс-кепы на рынке не являются рыночным механизмом. То, что должно было быть временным решением, превратилось в инструмент регулирования", — отметил Трохимец.

Он подчеркнул, что повышение прайс-кепов необходимо прежде всего для того, чтобы в системе сохранялся экономический смысл производить и импортировать электроэнергию, в частности из распределенной генерации.

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"Поэтому, подводя итог, можно сказать, что повышать прайс-кепы нужно для того, чтобы у нас вообще была эта электроэнергия, потому что при отсутствии экономического смысла её просто не будет существовать ни импортной, ни произведённой, никакой", – заверил Александр Трохимец.

Ранее один из участников рынка, руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·ч в настоящее время не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут ещё до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30 %

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