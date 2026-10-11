Прайс-кепы должны учитывать реальную стоимость производства и импорта электроэнергии – ИСС

Прайс-кепы (максимальные ценовые ограничения) на рынке электроэнергии необходимо повышать, поскольку при слишком низком ценовом "потолке" производство или импорт электроэнергии может стать экономически невыгодным. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец во время открытого обсуждения постановления НКРЭКП.

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По словам Трохимеца, этот механизм изначально должен был быть временным, однако фактически превратился в постоянный инструмент регулирования.

"Я последовательно всегда говорил, что прайс-кепы на рынке не являются рыночным механизмом. То, что должно было быть временным решением, превратилось в инструмент регулирования", — отметил Трохимец.

Он подчеркнул, что повышение прайс-кепов необходимо прежде всего для того, чтобы в системе сохранялся экономический смысл производить и импортировать электроэнергию, в частности из распределенной генерации.

"Поэтому, подводя итог, можно сказать, что повышать прайс-кепы нужно для того, чтобы у нас вообще была эта электроэнергия, потому что при отсутствии экономического смысла её просто не будет существовать ни импортной, ни произведённой, никакой", – заверил Александр Трохимец.

Ранее один из участников рынка, руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·ч в настоящее время не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут ещё до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30 %