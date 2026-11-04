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Погасить долги за электроэнергию на балансирующем рынке без вмешательства правительства маловероятно – Харченко

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Погасить долги за электроэнергию на балансирующем рынке без вмешательства правительства маловероятно – Харченко
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Источник: censor.net

Проблему многомиллиардных долгов на балансирующем рынке электроэнергии невозможно решить только усилиями НЭК "Укренерго". Правительство должно комплексно подойти к урегулированию задолженности, в частности государственных шахт, которые продолжают потреблять электроэнергию, но не имеют средств для ее оплаты.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, даже погашение "Укренерго" собственных долгов на балансирующем рынке не устранит проблему, поскольку задолженность других участников перед системным оператором примерно вдвое превышает его долговые обязательства.

"Я, честно говоря, надеюсь, что "Укренерго" больше не будет пытаться решать проблемы балансирующего рынка самостоятельно, потому что это тупиковый путь", – подчеркнул Харченко.

Эксперт убежден, что для урегулирования ситуации необходимо комплексное решение правительства, которое будет предусматривать механизмы погашения долгов предприятий, не способных самостоятельно оплачивать потребленную электроэнергию. В частности, речь идет о государственных шахтах, включая закрытые, которые продолжают потреблять электроэнергию из-за необходимости откачивать воду.

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"Соответственно, даже если шахта не добывает уголь, из нее нужно откачивать воду. А если вы откачиваете воду – это расходы на электроэнергию, а источника покрытия нет", – объяснил Харченко.

По его словам, прекратить электроснабжение таких объектов невозможно из-за риска экологической катастрофы вследствие подтопления грунтовыми водами. При этом шахты не закупают электроэнергию на рынке, а потребляют ее непосредственно из сети, из-за чего задолженность накапливается на балансирующем рынке по максимально высоким ценам.

Таким образом, без отдельного механизма финансирования такого потребления долги будут продолжать расти независимо от того, сколько средств "Укренерго" будет направлять на погашение собственных обязательств.

"А отключить их нельзя. Поэтому в итоге у них накапливается максимальная сумма долга, какую только можно придумать, накапливается, накапливается и накапливается. К сожалению, решения сейчас нет", – отметил эксперт.

Ранее глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева заявила, что без решения проблемы долгов Украина не сможет полноценно интегрироваться в европейский энергорынок

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ЭнергетикаэлектроэнергиядолгишахтыАлександр ХарченкоАлександр Харченко
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