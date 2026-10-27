После атак РФ производство стали в Украине упало почти до нуля – Al Jazeera

Производство стали в Украине почти полностью остановилось после серии российских атак на металлургические предприятия. Об этом говорится в репортаже Al Jazeera с комбината "Каметсталь" в Каменском.

Видео дня

Журналисты побывали на предприятии, которое входит в тройку крупнейших металлургических заводов на подконтрольной Украине территории. По данным Al Jazeera, все три крупных предприятия Метинвеста в последние недели были остановлены в результате российских ударов.

"Каметсталь" прекратила работу в сентябре после удара баллистической ракетой. В результате атаки погибли пятеро работников, а одна из доменных печей была разрушена. "К нам пришла беда. Баллистическая ракета попала именно сюда, непосредственно в доменную печь", – рассказал генеральный директор комбината.

По оценке Al Jazeera, атака нанесла предприятию ущерб на миллионы долларов, а восстановление может занять месяцы или даже годы.

РЕКЛАМА

Работницы предприятия рассказали, что иногда спускаются в укрытия два-три раза в день. Люди одновременно переживают за свою жизнь, рабочие места и будущее предприятия.

В Al Jazeera подчеркивают: нынешняя ситуация имеет значение для всей экономики Украины, ведь до полномасштабной войны на железо и сталь приходилось более 30% украинского экспорта. После нескольких недель массированных российских атак производство стали в Украине, по словам собеседника издания, сократилось почти до нуля. Ранее в NV подсчитали, что если в 2021 году горно-металлургический комплекс формировал около 10,3% ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составляла 5,7%, а в 2025-м – 5,5%. Для 2026 года этот прогноз составляет около нуля.

Главные истории дня

В результате кризис металлургии грозит не только падением производства стали, но и потерей рабочих мест, валютной выручки, налоговых поступлений и промышленной базы, от которой зависит будущее восстановление страны.