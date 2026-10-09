Повышение грузовых тарифов УЗ во время блокады портов усугубит кризис в экономике – медиа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыроссийская колонияНа оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в РоссиюЭстония добилась отказа от введения санкций против компании из РФЕС исключил из санкционного списка россиянина и компанию из РФ: какая страна добилась уступокСеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф", который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом делеСеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф", который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом делеЭти фамилии указывают на то, что вы происходите из рода поляков, румын или венгров: проверьте списокЭти фамилии указывают на то, что вы происходите из рода поляков, румын или венгров: проверьте списокСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоОтключение света в Киеве в летний период. ИллюстрацияЭкстренные отключения больше не действуют: в каком режиме выключают свет в Киеве и по областямСБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видеоСБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Повышение грузовых тарифов УЗ во время блокады портов усугубит кризис в экономике – медиа

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
icon 75
Повышение грузовых тарифов УЗ во время блокады портов усугубит кризис в экономике – медиа
Грузовые перевозки. Источник: Facebook/"Укрзалізниця"

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" в условиях блокады морского экспорта может усугубить кризис в горно-металлургическом комплексе и одновременно ухудшить финансовое положение самой "Укрзализныци". Поэтому вместо повышения тарифов целесообразно ввести льготные тарифы для предприятий в зоне до 150 км от фронта, заключать межправительственные соглашения со странами ЕС о льготных сквозных ставках и приоритетном прохождении границ, а также максимально восстанавливать морские и дунайские экспортные коридоры, пишет GMK Center.

С 1 августа 2026 года "Укрзализныця" уже повысила грузовые тарифы на 30%, а с 1 января 2027 года планирует еще одно повышение – на 15%. Для ГМК это особенно критично, поскольку после фактической блокировки черноморских портов железная дорога стала основным маршрутом для экспорта продукции. В то же время сухопутная логистика через страны ЕС также существенно подорожала. ГМК

В GMK Center предупреждают: новое повышение тарифов может вызвать очередной цикл сокращения перевозок. В 2025 году объемы грузовых перевозок УЗ уже сократились на 7,8%, а в первом полугодии 2026 года – еще на 6,2%.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 4,2 т.
Прежний курс больше не действует: сколько стоит доллар в украинских банках 9 октября
icon 4,2 т.
Прежний курс больше не действует: сколько стоит доллар в украинских банках 9 октября
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,1 т.
Украинцам открыли сервис помощи на зиму: где получить до 600 тыс. грн и кому доступны выплаты
icon 2,1 т.
Украинцам открыли сервис помощи на зиму: где получить до 600 тыс. грн и кому доступны выплаты
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 2,0 т.
Страна ЕС перепишет правила для беженцев из Украины: что изменится в 2027 году
icon 2,0 т.
Страна ЕС перепишет правила для беженцев из Украины: что изменится в 2027 году

Особенно уязвимыми остаются горнодобывающие предприятия, которые не могут переориентировать значительные объемы грузов на автотранспорт. Для них подорожание железнодорожного транспорта означает рост себестоимости и дальнейшую потерю конкурентоспособности.

"Если не работают порты, нельзя увеличивать стоимость логистики для внутренних перевозок. УЗ фактически стреляет себе в ногу: чем больше они повышают тарифы, тем менее эффективными становятся", – говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Дополнительное давление создает и ситуация с внешней торговлей. За восемь месяцев 2026 года импорт в Украину вырос на 26%, тогда как экспорт – лишь на 1%. Подорожавшая железнодорожная логистика еще больше ослабляет позиции украинской продукции на внешних рынках, особенно на фоне CBAM и новых квот ЕС на сталь.

"Повышение тарифов может ударить и по самой "Укрзализныце". ГМК традиционно обеспечивала 35–40% грузооборота и доходов грузового сегмента УЗ. Сокращение производства стали и железорудной продукции автоматически означает меньшие физические объемы перевозок и, соответственно, меньший финансовый эффект от повышения тарифов", – отмечает издание.

Среди решений, которые стоит рассмотреть вместо повышения тарифов – введение моратория на повышение грузовых тарифов до окончания военного положения, полное бюджетное финансирование убытков пассажирского сегмента, отказ от перекрестного субсидирования и привлечение международного финансирования для восстановления железнодорожной инфраструктуры.

Также необходимо ввести льготные тарифы для предприятий в зоне до 150 км от фронта, заключать межправительственные соглашения со странами ЕС о льготных сквозных ставках и приоритетном прохождении границ, а также максимально восстанавливать морские и дунайские экспортные коридоры.

В GMK Center подчеркивают: решать финансовые проблемы УЗ исключительно за счет повышения грузовых тарифов – тупиковый путь. Для сохранения как металлургии, так и стабильного грузопотока самой железной дороги необходима долгосрочная тарифная политика и восстановление экспортной логистики.

Похожие темы
грузовые перевозкиметаллургиятарифыУкрзалізниця
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться