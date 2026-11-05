Под угрозой подготовка к зиме: почему правительство блокирует деньги громадам и как это влияет на города

Сотни украинских громад столкнулись с внезапным прекращением казначейских платежей. Правительство объясняет ситуацию необходимостью в первую очередь финансировать оборону и задержками международной помощи. В то же время местные власти предупреждают о рисках для подготовки к отопительному сезону и стабильной работы критической инфраструктуры.

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OBOZ.UA выяснял, почему органы местного самоуправления не могут полноценно использовать средства собственных бюджетов, к каким последствиям это приводит в городах и чем грозит накануне зимы.

Казначейские задержки: громады не могут рассчитаться за работы

В октябре проблема с проведением платежей через Государственное казначейство приобрела масштабный характер и затронула органы местного самоуправления в разных регионах Украины. Даже когда необходимые средства есть на счетах, громады не всегда могут вовремя оплатить уже выполненные работы, профинансировать коммунальные предприятия или продолжить инфраструктурные проекты.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан сообщил, что с задержками платежей с собственных счетов столкнулись абсолютно все громады без исключения.

Суммы непроведенных платежей различаются в зависимости от размера населенного пункта и особенностей организации услуг. Однако проблема охватила все регионы страны: задержки касаются расчетов за пассажирские перевозки и уборку, а также финансирования социальной помощи и льгот.

По словам Слобожана, подготовка к отопительному сезону во многих общинах замедлилась или фактически прекратилась еще в середине сентября. Часть муниципалитетов пыталась продолжать работы, надеясь на последующие расчеты, однако даже это не всегда помогало.

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"Работы по подготовке к отопительному сезону были приостановлены или даже остановлены во многих общинах в середине сентября, хотя многие муниципалитеты продолжали "под честное слово" выполнять задачи там, где это возможно. Но когда заблокированы даже средства кредитов, в частности ЕБРР, качественно выполнять планы устойчивости сложно", – отмечает Слобожан.

В АМУ объясняют, что представители правительства связывают задержки с нехваткой средств в государственном бюджете. С начала октября для регулирования платежей начали применять так называемый ручной механизм, при котором расчеты проводят с задержкой примерно на месяц.

Главные истории дня

Несмотря на частичную разблокировку правительством финансирования планов устойчивости для Киева и областных центров, а также сохранение бронирования работников коммунальных предприятий, общины продолжают испытывать проблемы с оплатой электроэнергии, газа и топлива для генераторов.

О возможных последствиях для энергетики и объектов жизнеобеспечения предупредил и бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его мнению, остановка казначейских расходов создает ряд взаимосвязанных угроз накануне сложного отопительного сезона.

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"Блокирование правительством средств местных общин на счетах Госказначейства будет иметь катастрофические последствия для критической инфраструктуры во всех регионах Украины. Это решение может привести к системному сбою в подготовке объектов к отопительному сезону", – предостерегает Кудрицкий.

Как задержки сказываются на работе городов

Одним из наиболее резонансных примеров стала ситуация в Киеве. Мэр Виталий Кличко публично заявил, что центральная власть блокирует финансирование восстановления домов, поврежденных российскими обстрелами, а также реализации столичного плана устойчивости.

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"Если правительство этого не понимает, подчеркну: такие действия неприемлемы в ситуации, когда жители ждут восстановления своего жилья. Поэтому город еще раз обратился к правительству и Государственному казначейству с требованием разблокировать финансирование важных для киевлян проектов. В частности, по восстановлению поврежденных врагом домов", – заявил Кличко.

По его информации, Казначейство почти на месяц задержало также проведение платежей по привлеченному кредиту на 1 млрд грн. Из-за этого остановились закупки и работы, необходимые для подготовки столичной инфраструктуры к зимним угрозам.

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О масштабах задержек во Львове сообщил мэр Андрей Садовый. По его данным, по состоянию на 28 октября Государственное казначейство не провело 4231 платеж Львовской громады на общую сумму 901,7 млн грн. Из этой суммы 554,1 млн грн составляют средства бюджета развития.

"Деньги у города есть. Они лежат на счетах, но Казначейство не проводит платежи. В первую очередь это влияет на людей, которые выполняют работы для города", – сообщил Садовый в комментарии РБК-Украина.

По словам мэра, задержки в первую очередь сказываются на работе коммунальных предприятий. Из-за невыплаты зарплат увольняются их сотрудники и дворники. Чтобы избежать остановки работы служб, предприятия вынуждены накапливать долги и привлекать займы.

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Кроме того, проблемы с расчетами создают угрозу для общественного транспорта. По оценке Садового, ситуация может привести даже к сокращению количества автобусов и трамваев на маршрутах. Задержки также тормозят строительство крупных объектов, где важно соблюдать технологические сроки выполнения работ.

Среди проектов, оказавшихся под угрозой, – объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, в частности строительство нового путепровода на перекрестке улиц Шевченко и Ковча.

Проблемы с казначейскими платежами фиксируют и в других городах. В Днепре из-за задержек расчетов в течение двух месяцев остановились ремонты в домах ОСМД. Мэр Борис Филатов призвал правительство не изымать средства громад, имея в виду намерение забрать 4,5 млрд грн из бюджета области.

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В Полтаве Казначейство задержало платежи на 127 млн грн. В Ивано-Франковске возникли проблемы с оплатой уже выполненных коммунальных работ. В Харькове из-за задержек финансирования зоопарк долгое время работал на генераторах. А бывший глава Винницкой ОГА Валерий Коровий заявил, что громады впервые с начала полномасштабного вторжения оказались в настолько сложном бюджетном положении.

На фоне ситуации отдельные представители местных властей предполагают, что задержки могут иметь политическую подоплеку. В частности, высказываются подозрения относительно выборочной блокировки платежей в городах, руководители которых конфликтуют с центральной властью, в том числе публично.

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РБК-Украина направило запросы премьер-министру Сергею Корецкому и министру финансов Сергею Марченко, однако на момент публикации материала ответа о причинах задержек платежей громадам не получило. В Министерстве финансов пообещали предоставить комментарии позже.

Почему правительство ограничивает расходы общин

В правительстве объясняют ситуацию условиями военного времени и необходимостью в первую очередь обеспечивать потребности Сил обороны Украины. Представители власти неоднократно подчеркивали, что все внутренние налоговые и таможенные поступления направляются на нужды фронта, тогда как гражданские расходы финансируются за счет международной помощи.

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При таком подходе, когда возникает дефицит средств, правительство в первую очередь обеспечивает военные потребности, социальные выплаты, пенсии и медицину. Капитальные расходы, ремонты и строительство оказываются среди тех направлений, финансирование которых могут отложить.

Министр финансов Сергей Марченко объяснял задержки платежей местных бюджетов нехваткой средств на едином казначейском счете. По его данным, в течение января-сентября общий фонд государственного бюджета недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов. Из этой суммы 32 млрд грн пришлись на август и сентябрь.

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В то же время Марченко заверял, что выплаты военнослужащим и финансирование социальных программ осуществляются вовремя и в полном объеме, а задержек по этим направлениям до конца года не ожидается.

Иная ситуация сложилась с капитальными расходами. В частности, в сентябре пришлось приостановить финансирование строительства дорог. Министр заверил, что эти расходы возобновят после принятия парламентом законов, необходимых для разблокирования международной помощи.

В конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий назвал приостановку платежей громадам вынужденным шагом в условиях жесткой экономии. По его словам, важнейшие расчеты постепенно будут проводить вручную, а улучшения ситуации можно ожидать в течение месяца.

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20 октября Корецкий сообщил о частичном возобновлении расходов, прежде всего на финансирование планов устойчивости. Он заявил, что правительство выполнило свои обязательства, а парламент уже принял часть законов, необходимых для получения международной помощи.

"Шаг за шагом будут осуществлены все отложенные платежи", – заверил премьер.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа также связывает бюджетные трудности с паузами в поступлении международной помощи. По ее словам, это заставляет правительство гибче определять очередность финансирования. В то же время она подчеркивает, что ситуация не означает полного лишения местного самоуправления финансовых ресурсов.

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"В целом на счетах местных бюджетов накоплено около 188 млрд грн. Финансовые ресурсы у городов есть, однако из-за временных кассовых разрывов и приоритетности военных расходов Государственное казначейство вынуждено применять очередность расходов согласно постановлению №590", – отмечает Пидласа.

Кроме того, из-за сложного положения с государственными финансами правительство перенесло на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов, которые планировали осуществить осенью.

Как сообщила Подласа, это касается, в частности, строительства и реконструкции больниц, обустройства укрытий в школах и медицинских учреждениях, защиты энергетической инфраструктуры и строительства социального жилья.

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В то же время часть этих средств до конца года могут не успеть использовать. Причина в том, что выполнить запланированные работы в сжатые сроки будет невозможно.

Соотношение бюджетных сумм: оправданы ли ограничения

Приостановку финансирования социальных и инфраструктурных объектов правительство часто объясняет необходимостью экономить средства. Призывая местные власти сокращать расходы на брусчатку и благоустройство, премьер-министр Сергей Корецкий подчеркивает безусловный приоритет обороны в условиях войны.

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Однако такая аргументация может создавать ложное впечатление, будто финансирование армии и обеспечение потребностей общин – взаимоисключающие направления. На самом деле последствия задержек не ограничиваются переносом ремонта дорог или обустройства парков. От своевременных платежей зависит работа коммунальных служб и инфраструктуры, необходимой для повседневной жизни людей.

Масштабы финансирования этих направлений существенно различаются. В 2026 году на безопасность и оборону предусмотрено около 2,8 трлн грн, тогда как в проекте государственного бюджета на 2027 год заложено 4,89 трлн грн. Объем заблокированных платежей местных бюджетов оценивают примерно в 20 млрд грн – это менее 1% оборонных расходов.

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В масштабах государства эта сумма невелика по сравнению с оборонным бюджетом. Однако для отдельных общин даже несколько миллионов гривен имеют непосредственное значение. От этих средств зависят водоснабжение, электроэнергия, вывоз мусора, работа общественного транспорта и выплата зарплат работникам коммунальных предприятий.

В то же время определить реальное состояние государственных финансов только по открытым данным непросто. В Ассоциации городов Украины обращают внимание, что информация об остатках на Едином казначейском счете, которая могла бы помочь оценить ситуацию, сейчас закрыта.

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"Мы не видим состояния Единого казначейского счета, который недавно закрыли, поэтому не можем оценивать общую ситуацию. Что точно, так это то, что общины ограничены Правительством в использовании средств местных бюджетов", – комментируют в АГУ.

Вопросы возникают и по поводу того, как государство распределяет собственные расходы. Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обращает внимание на планы изъять у общин почти 22 млрд грн. В то же время, по его данным, финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина увеличивают на 6 млрд грн.

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Общие расходы на органы государственной власти без учета силового блока Тука оценивает в 83,3 млрд грн. По его мнению, такое распределение ставит под сомнение последовательность определения бюджетных приоритетов. Эту ситуацию он назвал "бюджетным пиром во время чумы".

Безопасность и оборона действительно должны оставаться ключевыми приоритетами государства в условиях войны. Однако это не означает, что финансовые потребности общин можно игнорировать или использовать их средства как источник покрытия бюджетного дефицита. Поэтому возникает вопрос, насколько обоснованны ограничения местных бюджетов и так ли тщательно пересматривают другие направления государственных расходов.

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Чтобы понять причины таких решений, необходимо разобраться в происхождении кассового разрыва и определить, насколько задержки платежей обусловлены объективной нехваткой средств.

Причины дефицита и угрозы для общин и бизнеса

Эксперт Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий в комментарии РБК-Украина отметил, что нынешние задержки уже нельзя считать обычной технической паузой на несколько дней. В то же время, по его оценке, пока речь идет не о полноценном кризисе государственных финансов, а об остром временном дефиците средств на счетах Казначейства.

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"Причины три: очень большие расходы (прежде всего на оборону), уменьшение налоговых поступлений из-за ударов россиян по нашим предприятиям, а также задержки с поступлением части внешнего финансирования из-за невыполненных реформ. Из-за задержки международного финансирования капитальные расходы, накопленные за январь-сентябрь, перенесли на декабрь", – комментирует Слуцкий.

Аналитик ЦЭС подчеркивает, что наличие определенной суммы в утвержденном бюджете еще не означает, что соответствующие средства физически есть на счету Казначейства в конкретный момент.

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Согласно пункту 19 постановления №590, Казначейство осуществляет платежи в соответствии с установленной очередностью. В первую очередь финансируются потребности армии, выплата зарплат и социальных пособий. Капитальные ремонты и строительство, напротив, ждут своей очереди. Поэтому сильнее всего от задержек страдают громады, в которых реализуется значительное количество инфраструктурных проектов.

Одной из ключевых причин дефицита эксперт называет задержки международной помощи, поступление которой напрямую зависит от выполнения Украиной евроинтеграционных реформ.

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"Не все реформы, с которыми связано финансирование, хотят поддерживать, потому что некоторые из них сложные и непопулярные. Например, Антикоррупционная стратегия на 2026-2030 годы (законопроект №15230-д) до сих пор не принята, хотя это один из шагов для Ukraine Facility (многолетняя программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы – Ред.)", – подчеркивает Слуцкий.

Эксперт также обозначил несколько основных рисков, которые задержки платежей создают для экономики и городов.

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Проблемы для подрядчиков и малого бизнеса. Компании выполняют работы за собственный счет, выплачивают зарплаты работникам, но затем неделями ждут оплаты от государства или местных властей. Для малого бизнеса это означает сокращение оборотных средств. В дальнейшем подрядчики могут учитывать риски задержек в стоимости своих услуг, что сделает бюджетные ремонты дороже.

Задержки государственных программ поддержки. Из-за нехватки финансирования клиенты банков уже получают уведомления о задержках государственной компенсации по программе "5-7-9%". Также фиксируются отдельные проблемы с выплатами в рамках программы "єОселя".

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Риск продолжения задержек до конца года. Значительную часть капитальных расходов перенесли на декабрь 2026 года. Если поступления международной помощи не стабилизируются, проблемы с проведением платежей могут сохраняться до конца года.

Неопределенность с финансированием в 2027 году. По оценке Министерства финансов, в следующем году Украине понадобится 52,5 млрд долларов внешнего финансирования. Из этой суммы по состоянию на октябрь 32,6 млрд долларов оставались необеспеченными. Если дефицит не удастся покрыть, наибольшее давление снова может прийтись на местные расходы, ремонты и строительство.

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Что предлагают громады и как можно решить проблему

Ассоциация городов Украины призывает Кабинет министров обеспечить своевременное проведение платежей по направлениям, критически важным для громад. Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан подчеркивает, что местное самоуправление должно получить возможность распоряжаться средствами, которые уже находятся на его счетах.

"Должно действовать постановление №590, громады должны иметь возможность использовать средства на своих счетах, как это было с начала полномасштабного вторжения", – отметил представитель АГУ.

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Мэр Львова Андрей Садовый, со своей стороны, ожидает от правительства и Министерства финансов введения понятного и прогнозируемого порядка проведения казначейских платежей.

"Мы понимаем сложность ситуации в государстве и необходимость финансирования обороны. В то же время у общин также есть свои обязательства – содержание критической инфраструктуры, выплата заработных плат, поддержка военных, проведение ремонтов и подготовка к зиме", – подчеркнул он.

Еще одной важной задачей остается восстановление стабильного поступления международной помощи. Эксперт ЦЭС Богдан Слуцкий считает, что своевременное привлечение внешнего финансирования могло бы уменьшить нагрузку на государственный бюджет. В то же время часть этих средств зависит от того, выполняет ли Украина взятые на себя обязательства перед международными партнерами.

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Соответственно, задержки с принятием необходимых реформ могут тормозить поступление помощи. Это заставляет правительство переносить запланированные расходы и ограничивать проведение платежей.

"То есть избежать сложных решений не получается. Их либо принимают вовремя и получают связанное с ними финансирование, либо откладывают, а затем ищут деньги на уже запланированные расходы. Второй путь – это перераспределение менее приоритетных гражданских расходов. Но возможности такого перераспределения не безграничны", – объясняет Слуцкий.

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Таким образом, общины ожидают от центральной власти прежде всего предсказуемого проведения казначейских платежей, своевременной оплаты энергоносителей и возможности финансировать услуги, без которых невозможна нормальная работа городов. Не менее важными остаются выполнение обязательств перед международными партнерами для получения помощи и учет потребностей местного самоуправления при формировании государственных расходов.

Что означают задержки для страны

Бюджетные трудности Украины имеют объективные предпосылки: война и значительные расходы на оборону требуют основной части государственных доходов. В то же время риторика премьер-министра о безусловном приоритете обороны фактически переводит дискуссию о бюджетной политике в плоскость противопоставления армии и потребностей общин. Однако от работы местной инфраструктуры также зависит жизнедеятельность страны.

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На задержки внешнего финансирования, которое, в частности, покрывает гражданские расходы, влияет и невыполнение Украиной части обязательств перед международными партнерами. Верховная Рада до сих пор не приняла ряд реформ, с которыми связано получение помощи. Вследствие этого правительство вынуждено вручную определять очередность платежей, что усложняет планирование местных бюджетов и усиливает напряженность в отношениях между центральной и местной властью. Дополнительным фактором остаются подозрения относительно возможного выборочного подхода к проведению расчетов.

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Последствия казначейских задержек ощущают не только органы местного самоуправления. Они непосредственно касаются повседневной жизни людей, поскольку могут приводить к перебоям в работе коммунальных служб и общественного транспорта, а также препятствовать подготовке критической инфраструктуры к зимнему периоду.

Корецкий уверяет, что до конца года у государства будет достаточно средств для обеспечения Сил обороны. Вместе с тем он признает, что финансирование других бюджетных направлений зависит от поступления внешней помощи и решений парламента.

Гарантии финансирования армии имеют важное значение, однако они не снимают вопрос о том, как правительство будет обеспечивать бесперебойную работу общин и критической инфраструктуры, если необходимые средства не будут поступать вовремя. Именно на него центральная власть пока не дала убедительного ответа.