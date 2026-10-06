Под угрозой оказался экспорт зерна и железной руды: из-за атак РФ Украина ищет в Европе дополнительные локомотивы

Украина столкнулась с критическим дефицитом резервных локомотивов из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре. Из-за нехватки техники под угрозой оказались перевозки основных экспортных грузов – зерна и железной руды. Поэтому Киев ведет переговоры со странами Европейского Союза о возможном предоставлении дополнительных локомотивов.

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Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии Financial Times. По его словам, Украина почти исчерпала запас резервной железнодорожной техники.

Украина ищет локомотивы в Европе

По словам Высоцкого, Киев обращается к европейским странам, которые располагают железнодорожной инфраструктурой с аналогичной шириной колеи. Украина ищет дополнительные локомотивы, которые можно будет использовать для поддержания экспортной логистики.

Потребность в резервной технике возросла из-за систематических российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Потеря локомотивов напрямую влияет на способность доставлять грузы в порты и далее отправлять их на внешние рынки.

Исполнительный директор компании ТИС Никита Грубов сообщил Financial Times, что только в районе терминала компании в порту "Южный" из-за российских атак было потеряно три локомотива.

"Дефицит уже стал слабым местом портовой логистики", — сказал он.

Портам недостаточно возобновить работу

Издание отмечает, что даже возобновление работы украинских черноморских портов само по себе не устраняет логистическую проблему: если железнодорожные перевозки не могут обеспечить доставку грузов непосредственно к причалам, экспортные мощности портов остаются ограниченными.

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Железная дорога особенно важна для транспортировки больших объемов зерна и железной руды, которые относятся к ключевым экспортным товарам Украины.

В последние недели Россия существенно активизировала целенаправленные удары по поездам, перевозящим украинские экспортные грузы. Речь идет, в частности, о зерне и железной руде.

Таким образом, российские удары создают дополнительную проблему для украинского экспорта не только из-за непосредственных повреждений портовой и железнодорожной инфраструктуры, но и из-за потери локомотивов, необходимых для доставки грузов к морским терминалам.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно российские террористы атаковали поезд, курсирующий по маршруту "Киев-Николаев". Благодаря своевременному предупреждению и действиям железнодорожной бригады пассажиров успели эвакуировать.

9 сентября Россия нанесла удар дроном по поезду в Харьковской области. Пострадали как минимум восемь человек.

12 сентября Россия атаковала дронами север Украины. В результате атаки в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Житомирской области погибли люди.

А 13 сентября россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в 2 км от границы с Польшей. Чудом под удар не попал дипломатический поезд с европейскими чиновниками: из-за тревоги он отправился со станции немного раньше.

В стране-агрессоре террор признали – и заявили, что "будут продолжать".