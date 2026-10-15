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ОСР ДТЭК "Сети" уплатили 4,4 млрд грн налогов в 2026 году

Мария ШевчукМария Шевчук
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ОСР ДТЭК "Сети" уплатили 4,4 млрд грн налогов в 2026 году
В 2025 году объем инвестиций ДТЭК вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достиг 45,4 млрд грн. Источник: ДТЕК

За январь–сентябрь 2026 года операторы систем распределения ДТЭК Сети уплатили 4,4 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"За 9 месяцев 2026 года операторы систем распределения ДТЭК Сети уплатили 4,4 млрд гривен налогов в государственный и местные бюджеты Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из общей суммы 3,6 млрд гривен поступили в государственный бюджет, еще 0,8 млрд гривен – в бюджеты местных общин.

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В компании подчеркнули, что налоговые поступления направляются на финансирование общественно важных нужд, в частности работы медицинских и образовательных учреждений, восстановление поврежденной инфраструктуры и поддержку обороноспособности страны.

"Увеличение налоговых отчислений свидетельствует о стабильной работе ОСР ДТЭК Сети и ответственном выполнении обязательств перед государством и общинами. Даже в условиях полномасштабной войны и постоянного разрушения Россией энергоинфраструктуры мы продолжаем обеспечивать распределение электроэнергии для миллионов клиентов и вносить свой вклад в устойчивость украинской экономики", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в экономику Украины 2,4 млрд евро.

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