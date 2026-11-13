Омелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогах

Правительство должно вернуть долги дорожным строителям после проведения соответствующего аудита объемов и качества выполненных работ Государственной аудиторской службой Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Так он отреагировал на призыв к Кабмину от Национальной ассоциации дорожников Украины о погашении долгов перед отраслью.

По мнению экс-министра, после проведения соответствующего аудита сумма долга могла бы существенно уменьшиться.

"В посте указана сумма долга в 20 млрд грн, большая часть которого – это защита объектов энергетики. Конечно, если работы действительно выполнены по рыночным ценам, долги нужно возвращать. Но существует существенный риск злоупотреблений! Это обусловлено тем, что подрядные организации работают в определенных областях достаточно долго и, соответственно, имеют тесные и давние отношения с руководителями заказчиков и представителями технического надзора. А значит, могут существенно завышать фактические объемы выполненных работ и подавать эти завышенные объемы в Агентство восстановления. То есть реальный долг государства может быть существенно меньше", – написал Омелян.

По его словам, чтобы избежать злоупотреблений, правительству следует поручить Государственной аудиторской службе Украины провести проверку объемов и стоимости выполненных работ. "Соответственно, выделение средств и оплату выполненных работ проводить исключительно после получения отчета ГАСУ", – добавил он.

"Именно так мы поступали в 2015 году, унаследовав от Януковича "90% отремонтированной инфраструктуры" и многомиллиардную задолженность перед отраслью. Господин премьер-министр, для этого необходимо всего одно – протокольное поручение правительства. Ведь при такой тенденции скоро долг составит 30 млрд и дальше будет увеличиваться в геометрической прогрессии", – подчеркнул экс-министр.

Он также добавил, что официальный отчет следовало бы также опубликовать, "чтобы общественность могла сравнить заявленные цифры, а налогоплательщики спали спокойно".