Омелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогах

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Черкасский, ТрифоноваСкандального таможенника восстановили в должности и постановили вернуть ему более 2 млн грн: что известно о его состоянии и судьях, которые вынесли решениеРоссия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – BildРоссия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – BildГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоВ Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известноВ Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известноВ Киеве восстановили движение троллейбусов на 4 маршрутах: Кличко рассказал подробностиВ Киеве восстановили движение троллейбусов на 4 маршрутах: Кличко рассказал подробности"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для Украины"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для УкраиныКомаров объявил новую страну для "Мира наизнанку": ее опыт критически важен для Украины прямо сейчасКомаров объявил новую страну для "Мира наизнанку": ее опыт критически важен для Украины прямо сейчасКупить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьиКупить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьиВ Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три целиВ Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три цели
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Омелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогах

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
6,7 т.
Омелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогах
Государственной аудиторской службой Украины. Источник: ГАСУ

Правительство должно вернуть долги дорожным строителям после проведения соответствующего аудита объемов и качества выполненных работ Государственной аудиторской службой Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Так он отреагировал на призыв к Кабмину от Национальной ассоциации дорожников Украины о погашении долгов перед отраслью.

По мнению экс-министра, после проведения соответствующего аудита сумма долга могла бы существенно уменьшиться.

"В посте указана сумма долга в 20 млрд грн, большая часть которого – это защита объектов энергетики. Конечно, если работы действительно выполнены по рыночным ценам, долги нужно возвращать. Но существует существенный риск злоупотреблений! Это обусловлено тем, что подрядные организации работают в определенных областях достаточно долго и, соответственно, имеют тесные и давние отношения с руководителями заказчиков и представителями технического надзора. А значит, могут существенно завышать фактические объемы выполненных работ и подавать эти завышенные объемы в Агентство восстановления. То есть реальный долг государства может быть существенно меньше", – написал Омелян.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
10,3 т.
Графики не действуют: экстренные отключения света распространяются по Украине
10,3 т.
Графики не действуют: экстренные отключения света распространяются по Украине
Роман КостюченкоРоман Костюченко
4,5 т.
Сдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 13 ноября
4,5 т.
Сдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 13 ноября
Роман КостюченкоРоман Костюченко
4,3 т.
Нацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайном: как выглядят
4,3 т.
Нацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайном: как выглядят

По его словам, чтобы избежать злоупотреблений, правительству следует поручить Государственной аудиторской службе Украины провести проверку объемов и стоимости выполненных работ. "Соответственно, выделение средств и оплату выполненных работ проводить исключительно после получения отчета ГАСУ", – добавил он.

"Именно так мы поступали в 2015 году, унаследовав от Януковича "90% отремонтированной инфраструктуры" и многомиллиардную задолженность перед отраслью. Господин премьер-министр, для этого необходимо всего одно – протокольное поручение правительства. Ведь при такой тенденции скоро долг составит 30 млрд и дальше будет увеличиваться в геометрической прогрессии", – подчеркнул экс-министр.

Он также добавил, что официальный отчет следовало бы также опубликовать, "чтобы общественность могла сравнить заявленные цифры, а налогоплательщики спали спокойно".

Похожие темы
экономикааудитГосударственная аудиторская служба УкраиныУкраинаВладимир ОмелянВладимир Омелян
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!