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ОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 года

Мария ШевчукМария Шевчук
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7,7 т.
ОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 года
ОККО отчитывается об уплате налогов. Источник: ОККО

За девять месяцев 2026 года группа компаний ОККО уплатила в бюджет 26,1 млрд грн налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые платежи ОККО выросли на 40%.

Из общей суммы более 4,8 млрд грн составляют налоги от операционной деятельности. В частности, налог на прибыль, НДС (без импортного), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Еще более 21,2 млрд грн – налоги, уплаченные при импорте.

ОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 года

ОККО уплатила в бюджет 26,1 млрд грн налогов. Источник: ОККО

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Помимо уплаты налогов, ОККО продолжает поддерживать военных и гуманитарные проекты. За три квартала 2026 года компания направила на это почти 1 млрд грн. В частности, примерно по 300 млн грн – на инициативу "Согреваем защитников" и скидки для военных в приложении "Армия+". Еще около 200 млн грн – на инициативу "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Остальные средства направили на другие военные и гуманитарные проекты.

"Несмотря на непростые времена, мы продолжаем развивать бизнес, платить налоги, помогать военным и инвестировать в новые производства и инфраструктурные проекты. Для нас важно поддерживать Украину сегодня и создавать возможности для ее дальнейшего развития. Все это укрепляет доверие международных партнеров и помогает привлекать финансирование для новых проектов в Украине", – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

В целом с начала полномасштабного вторжения ОККО направила на поддержку Сил обороны Украины и благотворительные проекты более 4,6 млрд грн. Компания также входит в топ-10 крупнейших бизнес-доноров Украины по рейтингу NV Бізнес.

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