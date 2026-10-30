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Глава ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить защиту украинской энергетики от российских атак

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
196
Глава ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить защиту украинской энергетики от российских атак
Максим Тимченко во время Киевского форума по безопасности в Брюсселе. Источник: пресс-служба

Генеральный директор ДТЕК Максим Тимченко призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак. По его словам, враг наращивает интенсивность обстрелов и пытается нарушить целостность украинской энергосистемы.

Об этом он заявил во время специального мероприятия "Поддержать Украину, защитить Европу" (Support Ukraine, Defend Europe), организованного недавно созданным Офисом Киевского форума по безопасности в Брюсселе.

По его словам, российские удары по подстанциям и линиям электропередачи нарушают работу энергосистемы даже при наличии достаточных генерирующих мощностей. Особенно сложной остается ситуация в центральных и восточных регионах Украины.

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Глава ДТЕК подчеркнул, что интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру продолжает расти, в то время как запасов оборудования для восстановления поврежденных объектов недостаточно.

Тимченко также отметил, что пассивная защита энергетических объектов не может полностью заменить активную противовоздушную оборону.

Он добавил, что именно поэтому усиление защиты украинского неба при поддержке международных партнеров остается одним из главных приоритетов для обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях постоянных российских атак.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов воспользоваться возможностями для инвестирования в украинскую энергетику.

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