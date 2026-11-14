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Ограничения цен на электроэнергию сдерживают переход энергетики к полноценному рынку – совладелец "Новой пошты"

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
315
Иллюстративное фото. Электроэнергия
Иллюстративное фото. Электроэнергия. Источник: depositphotos.com

Украинская энергетика должна перейти к полноценной рыночной модели без административных ценовых ограничений, чтобы увеличить число частных производителей и сделать систему более децентрализованной.

Об этом заявил совладелец группы компаний NOVA Владимир Поперешнюк.

По его мнению, электроэнергия должна стать обычным рыночным продуктом, который можно свободно производить, поставлять, покупать и продавать. Одним из условий такого перехода он называет отказ от ценовых ограничений.

"Все, что для этого нужно, – наконец перевести энергетику на полноценную рыночную модель: убрать лицензии, снять ценовые ограничения и открыть путь для ее приватизации", – отметил Поперешнюк.

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Он считает, что действующая модель чрезмерно зависит от государственного регулирования и не позволяет рынку достаточно быстро адаптироваться к вызовам войны. В свою очередь, большее количество частных производителей могло бы ускорить децентрализацию генерации и снизить зависимость бизнеса от дорогостоящего самообеспечения.

"Поэтому, если нам нужна устойчивость всей энергетической инфраструктуры, она должна быть освобождена от регулирования и лицензирования. Вход на этот рынок должен быть открытым и свободным", – подчеркнул Поперешнюк.

Ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что возможность привлекать импорт электроэнергии в вечерние часы зависит в том числе от уровня прайс-кэпов. По его словам, после сокращения солнечной генерации Украина начинает импортировать электроэнергию, если это позволяют ценовые ограничения и экономическая ситуация.

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