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Низкие ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии и работу газовой генерации – ICC Ukraine

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read2 мин
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Низкие ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии и работу газовой генерации – ICC Ukraine
Чрезмерно низкая предельная цена ограничивает импорт электроэнергии. Источник: Freepik

Слишком низкий уровень ценовых ограничений может ограничивать сразу два критически важных для энергосистемы ресурса – импорт электроэнергии из ЕС и работу газовой маневренной генерации. Поэтому максимальный ценовой предел на организованных сегментах рынка целесообразно установить на уровне 18 000 грн/МВт-ч. Об этом говорится в обращении Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к НКРЭКП.

В ICC Ukraine подчеркивают: если такой "потолок" будет слишком низким, она может сделать невыгодной работу газопоршневых и газотурбинных установок в часы высокого спроса, а также блокировать коммерческий импорт, когда цены в соседних странах ЕС выше украинского максимума.

"Таким образом, чрезмерно низкая предельная цена может одновременно ограничивать два ресурса, критически необходимых энергосистеме в часы дефицита: дополнительную внутреннюю маневровую генерацию и импорт электроэнергии из Европейского Союза", — говорится в обращении.

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В ICC Ukraine также обратили внимание на балансирующий рынок: в первой декаде сентября "Укрэнерго" зафиксировало существенные колебания цен, а в значительное количество часов цена фактически доходила до действующего максимального предела в 17 000 грн/МВт-ч. По мнению комитета, это свидетельствует о том, что прайс-кэп уже напрямую влияет на рыночное ценообразование.

"Учитывая вышеизложенное, ICC Ukraine просит НКРЭКП при принятии окончательного решения установить максимальные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии на уровне 18 000 грн/МВт-ч", — отмечается в письме.

В ICC Ukraine также считают, что в дальнейшем механизм прайс-кепов должен постепенно приближаться к правилам внутреннего энергетического рынка ЕС и будущего market coupling.

Напомним, Европейская бизнес-ассоциация также призвала НКРЭКП повысить максимальные предельные цены на рынке электроэнергии до 18 000 грн/МВт-ч

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