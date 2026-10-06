Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.

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Об этом заявил Андриан Прокип, руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего".

Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась. Об этом заявил Андриан Прокип, руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего".

По словам Прокипа, нынешние ценовые ограничения фактически остались близкими к уровню начала года, хотя газ в Европе дорожает, а вместе с ним может расти и цена на электроэнергию.

"По сути, нынешнее предложение по прайс-кепам практически ничем не отличается от того, что было у нас в начале года, а конъюнктура на энергетических рынках существенно меняется", — отметил Прокип.

Он напомнил, что прошлой зимой предыдущий пересмотр прайс-кепов помог сократить дефицит и создал условия для работы газовой генерации. Теперь, по его словам, без нового пересмотра уже к середине-концу осени могут возникнуть проблемы как с импортом электроэнергии, так и с работой газовых станций.

"Поэтому я бы, например, поддержал то предложение, которое озвучил предыдущий спикер, — пересмотреть прайс-кепы во всех сегментах рынка на уровне хотя бы 25%", — заявил Прокип.

Напомним, президент общественной организации "Первый энергетический совет" Александр Рогозин также поддержал повышение прайс-кепов, чтобы зимой ценовые ограничения не мешали Украине импортировать электроэнергию.

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