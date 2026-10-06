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Глеб Иванов
Глеб Иванов

Редактор новостей

Экономика / Мнения
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Низкие ценовые ограничения, установленные в начале года, уже не соответствуют ситуации на энергорынке – эксперт

Низкие ценовые ограничения, установленные в начале года, уже не соответствуют ситуации на энергорынке – эксперт
Ценовой "потолок" влияет на возможность импорта электроэнергии. Источник: Unsplash/Jason Hudson

Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.

Об этом заявил Андриан Прокип, руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего".

Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась. Об этом заявил Андриан Прокип, руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего".

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По словам Прокипа, нынешние ценовые ограничения фактически остались близкими к уровню начала года, хотя газ в Европе дорожает, а вместе с ним может расти и цена на электроэнергию.

"По сути, нынешнее предложение по прайс-кепам практически ничем не отличается от того, что было у нас в начале года, а конъюнктура на энергетических рынках существенно меняется", — отметил Прокип.

Он напомнил, что прошлой зимой предыдущий пересмотр прайс-кепов помог сократить дефицит и создал условия для работы газовой генерации. Теперь, по его словам, без нового пересмотра уже к середине-концу осени могут возникнуть проблемы как с импортом электроэнергии, так и с работой газовых станций.

"Поэтому я бы, например, поддержал то предложение, которое озвучил предыдущий спикер, — пересмотреть прайс-кепы во всех сегментах рынка на уровне хотя бы 25%", — заявил Прокип.

Напомним, президент общественной организации "Первый энергетический совет" Александр Рогозин также поддержал повышение прайс-кепов, чтобы зимой ценовые ограничения не мешали Украине импортировать электроэнергию.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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