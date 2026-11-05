Низкие прайс-кэпы могут дополнительно увеличить дефицит электроэнергии зимой, – Омельченко

Действующие предельные цены (прайс-кэпы) ограничивают возможности импорта электроэнергии и могут усугубить дефицит в зимний период. Предельные цены на украинском рынке нужно повышать, заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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По словам Омельченко, украинские цены искусственно ограничены, тогда как на рынках ЕС электроэнергия может стоить дороже. В таких условиях импорт в Украину теряет коммерческий смысл.

"Кроме того, у нас сегодня ограничен и импорт электрической энергии, хотя, в принципе, почему ограничен – потому что нужно повышать прайс-кэп, я уже столько об этом говорю, никто не хочет слышать", – отметил Омельченко. Он подчеркнул, что проблема станет особенно острой зимой, когда потребность в дополнительной электроэнергии может возрасти.

"В результате коммерчески невыгодно импортировать электрическую энергию, а это означает, что дефицит может увеличиться, особенно в зимний период, если не повысить уровень прайс-кэпов", – заявил Омельченко.

Он добавил, что сейчас возможности импорта дополнительно ограничивает повреждение сетевой инфраструктуры: даже при наличии электроэнергии ее не всегда можно передать в дефицитные регионы из-за поврежденных подстанций.

Напомним, сейчас в Украине максимальный прайс-кеп на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляет 15 000 грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке – 17 000 грн/МВт·ч.