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Новое повышение тарифов УЗ сорвет восстановление промпроизводства, – Каленков

Мария ШевчукМария Шевчук
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Новое повышение тарифов УЗ сорвет восстановление промпроизводства, – Каленков
В 2027 году грузовые тарифы планируют повысить еще на 15%. Источник: "Укрзалізниця"

Повышение тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки еще на 15% с января 2027 года ухудшит положение промышленных предприятий, которые сейчас пытаются восстановить производство после российских атак.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время ежегодной экспертной дискуссии Центра транспортных стратегий.

По его словам, помимо факторов безопасности, одним из ключевых препятствий для восстановления промышленности остается высокая стоимость логистики. "Не хочу называть конкретные цифры, учитывая особое внимание агрессора к нашим предприятиям, но мы делаем все, чтобы восстановить производство. На это влияет много факторов. И помимо факторов безопасности есть экономические. И стоимость логистики стоит на первом месте", – говорит Каленков.

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Он напомнил, что бизнес выступал против августовского повышения грузовых тарифов УЗ на 30% и не считает его компромиссным, ведь за годы перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента промышленность переплатила более 200 млрд грн.

Каленков отметил, что при условии полного покрытия убытков пассажирского направления для выхода УЗ на безубыточность было бы достаточно повышения грузовых тарифов примерно на 5%. Повышение на 15%, по его словам, уже учитывало бы необходимость обслуживания значительных финансовых обязательств.

Отдельно он раскритиковал запланированный рост расходов "Укрзалізниці" в 2027 году. "Перевозки падают, а расходы снова растут на 27 млрд грн", – отметил Каленков. При этом, по его словам, в бизнес-плане УЗ на повышение окладов заложено 18,3 млрд грн, тогда как экономия на фонде оплаты труда составляет лишь 3,5 млрд грн.

Каленков подчеркнул, что вопрос не касается машинистов и локомотивных бригад, которые работают под обстрелами и нуждаются в достойной оплате – речь прежде всего об избыточном штате на малодеятельной инфраструктуре и отсутствии существенной оптимизации на фоне того, что объемы грузов сократились примерно вдвое.

Для промышленных предприятий, по его словам, ситуация критическая еще и потому, что восстановление производства требует значительных инвестиций. "Сейчас наши предприятия работают в убыток. Сокращение этого убытка дает шанс на такие инвестиции", – отметил Каленков.

По его мнению, государство должно помочь промышленности снизить себестоимость хотя бы за счет тарифов контролируемых им монополий. Одним из решений он назвал поддержку "Укрзалізниці" и финансирование убыточных пассажирских перевозок за счет государства, а не грузоотправителей.

Таким образом, вместо новой тарифной нагрузки на промышленность, по позиции "Укрметалургпрому", необходимы оптимизация расходов УЗ, сокращение перекрестного субсидирования и государственная поддержка пассажирского сегмента.

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Укрзалізницягрузовые перевозкиэкономикаУкраина
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