Запланированное с 2027 года новое повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" еще на 15% может перечеркнуть планы "Метинвеста" вернуть свои металлургические комбинаты и горно-обогатительные предприятия к полноценной работе в следующем году.

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Об этом сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе группы.

В компании отмечают, что железнодорожная логистика в Украине и до последних повышений была дороже, чем в соседних странах ЕС. В первом полугодии 2026 года перевозка руды на сопоставимое расстояние обходилась "Метинвесту" на 18% дороже, чем в Польше, и на 27% дороже, чем в Словакии.

В августе грузовые тарифы УЗ выросли еще на 30%, а с 2027 года планируется дополнительная индексация на 15%.

Для металлургии это особенно критично, поскольку для производства одной тонны металлопродукции по железной дороге необходимо перевезти около 4 тонн грузов. В результате тариф УЗ стал одной из ключевых составляющих себестоимости наряду с углем, электроэнергией, рудой, ферросплавами и импортными комплектующими.

В компании отмечают, что рассчитывали на снижение логистической нагрузки для предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Вместо этого новое повышение может еще больше ухудшить экономику производства.

"И это из-за не покрытых бюджетом убытков от пригородных перевозок на сумму более 10 млрд грн и потери доходов "Укрзалізниці" вследствие остановки наших предприятий из-за российских ракетных ударов", – говорят в компании.

Ситуация осложняется тем, что большинство металлургических активов группы сейчас фактически не работает: в сентябре после российских ударов остановились "Запоріжсталь" и "Каметсталь". Среди действующих украинских активов остались Центральный и Северный ГОК, однако и они загружены лишь примерно на 50%. При этом за год себестоимость производства группы выросла на 30%.

Таким образом, новое повышение тарифов может создать замкнутый круг: рост стоимости перевозок делает восстановление промышленных предприятий менее рентабельным, а их дальнейшая остановка, в свою очередь, еще больше сокращает грузовую базу и доходы самой "Укрзалізниці".